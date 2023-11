Vereine veranstalten Friedensmarsch durch Dinslaken

Am 2. Dezember findet ein Friedensmarsch in Dinslaken statt.

Dinslaken Das Bündnis gegen Rechts, der Verein GleichGut und die Omas Gegen Rechts laden am Freitag, 2. Dezember, 16 Uhr, zum Friedensmarsch ein.

Das Dinslakener Bündnis gegen Rechts, der Verein GleichGut und die Omas Gegen Rechts veranstalten einen gemeinsamen Friedensmarsch - am Samstag, 2. Dezember, 16 Uhr, geht es vom Bahnhof Dinslaken aus zum Rathaus Dinslaken. Motto: „Ein stummer Schrei nach Frieden“.

Organisatorin des Friedensmarsches ist Yasimin Zorlu (Pflegedienst Kultura). Der Friedensmarsch soll ein Bekenntnis der Dinslakener Stadtgesellschaft zur Förderung des Friedens und der Menschenrechte sein und ein „Appell an die Solidarität und die gemeinsame Verantwortung jedes Einzelnen, die Werte der Vielfalt und des respektvollen Zusammenlebens zu verteidigen.”

Das Dinslakener Bündnis Gegen Rechts betont die Bedeutung dieser Veranstaltung: „In einer Zeit, in der Kriege und Konflikte mit Spannungen in vielen Teilen der Welt Schlagzeilen machen, ist es unsere Pflicht, ein Zeichen zu setzen und unsere Stimmen für den Frieden zu erheben.” Dinslaken haben sich „immer durch Vielfalt und ein friedliches Miteinander ausgezeichnet,“ so die Omas gegen Rechts: „Mit dem Friedensmarsch möchten wir zeigen, dass Dinslaken weiterhin ein Ort der Einheit und der gemeinsamen Werte bleibt.“

Auch die Bürgermeisterin beteiligt sich

Während des Friedensmarsches werden Bürgermeisterin Michaela Eislöffel und Organisatorin Yasimin Zorlu aus verschiedenen Teilen der Gesellschaft ihre Gedanken und Botschaften teilen, einen Friedensgruß vom Friedensdorf übermitteln und zu einer Schweigeminute aufrufen.

Der Verein GleichGut (Verein zur Förderung der öffentlichen Gesundheit - über kulturelle und soziale Grenzen hinaus“ lädt die Dinslakener Bürgerinnen ein und Bürger ein, an der Veranstaltung teilzunehmen und gemeinsam ein Zeichen für Frieden, Toleranz und Respekt zu setzen: „Gemeinsam können wir einen positiven Wandel bewirken und unsere Gemeinschaft stärken. Lassen Sie uns zusammen Dinslaken bei dem Friedensmarsch unterstützen und den Grundstein für eine friedlichere Zukunft legen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde