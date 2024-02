Voerde: Anmeldephase für die weiterführenden Schulen beginnt

Am Gymnasium Voerde und an der Gesamtschule Voerde können Eltern im Februar ihre Kinder anmelden.

Voerde Im Februar können Eltern ihre Kinder für den Besuch des Gymnasiums Voerde und der Comenius Gesamtschule anmelden. Das sind die Termine.

Im Februar startet die Anmeldephase für die weiterführenden Schulen der Stadt Voerde, die Comenius-Gesamtschule und das Gymnasium Voerde, für das Schuljahr 2024/2025.

Die Anmeldungen für die Comenius-Gesamtschule finden in der Woche von Dienstag, 13. Februar, bis Samstag, 17. Februar, statt. Am Dienstag, 13. Februar, von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, von Mittwoch, 14. Februar, bis Freitag, 16. Februar, von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 17. Februar, von 9 bis 13 Uhr können Eltern ihre Kinder anmelden. Auf der Homepage der Comenius-Gesamtschule unter www.cge-voerde.de können die Daten der Schülerin oder des Schülers vorab eingegeben und ein Termin vereinbart werden.

Das sind die Anmeldetermine für das Gymnasium Voerde

Am Gymnasium Voerde findet die Anmeldephase von Dienstag, 13. Februar, bis Freitag, 16. Februar, statt. Von Dienstag, 13. Februar, bis Donnerstag, 15. Februar, ist eine Anmeldung von 8 bis 18 Uhr möglich. Am Freitag, 16. Februar, können Eltern ihre Kinder von 8 bis 13 Uhr anmelden. Termine können vorab online unter https://gymnasium-voerde.net/information-ueber-das-anmeldeverfahren-am-gv/ reserviert werden. Auch hier können die Eltern bereits bei der Terminbuchung die Schülerdaten angeben.

Zur Anmeldung sollte das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde, das letzte Schulzeugnis, der erforderliche grüne Anmeldeschein (Schulformempfehlung) der Stadt Voerde (ausgefüllt von der jeweiligen Grundschule) und der Impfausweis als Nachweis der Masernimpfung mitgebracht werden.

Für weitere Fragen stehen die jeweiligen Schulen und der Fachbereich 8 Bildung, Sport und Kultur der Stadt Voerde telefonisch unter 02855 80321 oder unter 02855 80315 zur Verfügung.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Dinslaken und Umgebung

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde