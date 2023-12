Voerde: Auto wurde auf der Bahnhofstraße entwendet

Voerde Halterin hatte ihren Wagen in Voerde auf der Bahnhofstraße abgestellt. Einen Tag später stellte sie den Diebstahl fest. Die Polizei sucht Zeugen.

Nachdem ein Pkw gestohlen wurde, bittet die Polizei Zeugen, sich bei der Wache Ost zu melden. Der Wagen, ein grauer Ford Focus, mit dem amtlichen Kennzeichen DIN - CG 410 hatte die Halterin am Freitag, 22. Dezember, gegen 15.30 Uhr in Voerde auf der Bahnhofstraße in Höhe des Hauses mit der Hausnummer 76 abgestellt. Einen Tag später stellte sie gegen 9.30 Uhr fest, dass ihr Wagen entwendet worden war. Zeugen können sich bei der Wache in Dinslaken melden. Die Telefonnummer lautet 02064/-622-0.

