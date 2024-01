Voerde: Autofahrer fährt gegen Baum und überschlägt sich

Voerde Ein 65-Jähriger kam in Voerde mit seinem Pkw von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und landete auf dem Dach. Der Mann hat viel Glück.

Ein 65-jähriger Mann aus Voerde hat sich bei einem Unfall leicht verletzt. Am Montagmorgen, gegen 9 Uhr, befuhr der 65-Jährige die Boltraystraße in Richtung Mehrstraße. An der Einmündung beabsichtigte er nach links in die Boltraystraße einzubiegen und kam dabei aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Der Pkw des Voerders überschlug sich und landete auf dem Dach. Der 65-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, konnte dieses nach einer ambulanten Versorgung aber wieder verlassen. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße gesperrt und die Fahrbahn gereinigt. Das Auto wurde abgeschleppt.

