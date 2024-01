Voerde: Bauanträge jetzt digital möglich – mit kleinem Manko

Voerde Seit dem 1. Januar können Bauanträge bei der Stadt per E-Mail gestellt werden. Ganz reibungslos läuft das Verfahren aber nicht. Woran das liegt.

Seit dem 1. Januar bietet die untere Bauaufsicht der Stadt Voerde die Möglichkeit, Bauanträge, Bauvoranfragen und Abweichungsanträge per E-Mail unter bauantrag@voerde.de kostenpflichtig digital einzureichen. Durch dieses Angebot erfülle die untere Bauaufsicht der Stadt Voerde die rechtlichen Vorgaben der seit dem 1. Januar 2024 rechtsgültigen neuen Landesbauordnung NRW, wonach die Einreichung der Unterlagen in Textform (hier per E-Mail) ermöglicht werden soll.

Aufgrund der fehlenden Anbindung an das Bauportal NRW können die Unterlagen nicht abschließend digital bearbeitet werden, so dass es zusätzlich notwendig sei, zwei Ausfertigungen der Bauvorlagen auf Papier einzureichen, heißt es aus dem Rathaus.

Die untere Bauaufsicht der Stadt Voerde beabsichtige, den eingeschlagenen digitalen Weg weiter zu verbessern, sobald die technischen Voraussetzungen hierfür gegeben sind. Weitere Informationen sind auf der Internetseite der Stadt (www.voerde.de) abrufbar.

