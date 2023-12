Voerde: Bedürftigen zu Weihnachten eine Freude machen

Voerde Der Lions Club Voerde, Restaurantbesitzer Antonio Vocale und die Dinslakener Tafel machten Bedürftigen mit besonderer Aktion wieder eine Freude.

Zum mittlerweile vierten Mal hat der Lions Club Voerde in Kooperation mit Restaurantbesitzer Antonio Vocale Weihnachtsmenüs an Menschen ausgegeben, die von der auch in Voerde tätigen Dinslakener Tafel mit Lebensmitteln versorgt werden. Die Organisation stellte den Kontakt zu den Bedürftigen her. Mehr als 70 Menüs wurden im „Il Gargano“ an der Bahnhofstraße in Voerde zubereitet.

Fünf Gerichte standen zur Auswahl: Gedünsteter Lachs, Kartoffelgratin und Gemüseauflauf, Schweinemedaillons mit Champignonsauce, Kartoffelgratin und Brokkoli, Lasagne und gemischter Salat, vegetarische Lasagne und gemischter Salat sowie Pizza nach Wunsch und gemischter Salat. Zu allen Gerichten gab es als Vorspeise entweder eine Tomatensuppe oder Minestrone und zum Nachtisch Tiramisu, wie Johannes Fahnenbruck vom Lions Club Voerde berichtet.

Die Organisation war zudem mit Präsident Jörg Hennig und seiner Frau Birgit sowie Derk te Heesen am Ausgabetag im Restaurant von Antonio Vocale vertreten. Derk te Heesen hatte die Aktion 2020 als damaliger Präsident des Lions Clubs ins Leben gerufen. Die Ausgabe der Essen geschah anonym, gestaffelt in einem vierstündigen Zeitfenster.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde