Voerde: Chor lädt zum Weihnachtskonzert in die Pauluskirche

In der Pauluskirche gibt der Gospelchor am 29. Dezember ein Weihnachtskonzert.

Voerde Der Gospelchor der Kirchengemeinde St. Peter und Paul gibt am 29. Dezember wieder ein Weihnachtskonzert. Darauf dürfen sich die Zuhörer freuen.

Der Gospelchor der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul veranstaltet auch in diesem Jahr wieder sein mittlerweile traditionelles Weihnachtskonzert. In der Pauluskirche in Voerde werden die Sängerinnen und Sänger am Freitag, 29. Dezember, traditionelle Gospelsongs sowie auch Lieblingsweihnachtslieder präsentieren, bei denen alle Zuhörer mitsingen und mitsummen können. Kindheitserinnerungen werden wach und alle sind eingeladen mitzumachen.

Die Sängerinnen und Sänger des Chors freuen sich auf einen schönen und abwechslungsreichen musikalischen Abend in dieser besinnlichen Weihnachtszeit. Der Eintritt zu diesem Konzert, das um 18 Uhr beginnt, ist frei, um Spenden für die Chorarbeit wird am Ausgang gebeten.

