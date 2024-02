Voerde: Das sind die schönsten Bilder vom Rathaussturm

Voerde Der VKV und die KG Spellen hatten jede Menge jecke Weiber für den Sturm auf das Voerder Rathaus mobilisiert. Hier sind die schönsten Bilder.

Es dauerte am Altweiberdonnerstag nicht lange, und schon war das Rathaus in Voerde fest in närrischer Hand. Im Nu hatten die Möhnen und ihr Gefolge den Schlüssel zur Macht an sich gebracht. Und das, obwohl sich der Hausherr, Bürgermeister Dirk Haarmann, per Handschellen an selbigen gekettet hatte. Um sich mit Prinzessin Heidi I. bei einem Bilderrätsel „duellieren“ zu können, musste er den Rathausschlüssel kurzerhand in die Hände des Beigeordneten Jörg Rütten geben.

Das sind die schönsten Bilder vom Rathaussturm in Voerde

Rathaussturm in Voerde Rathaussturm in Voerde Vor dem Rathaussturm wurde schon draußen feste gefeiert. Das Stadtprinzenpaar Michael I. und Heidi I. fuhr mit dem Cabriolet vor. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Der VKV war beim Altweibersturm in Voerde auch mit männlichen Mitgliedern zwecks Unterstützung vertreten. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Einige Bewohner des „carpe diem“ waren mit Betreuern aus dem Seniorenheim auf dem Rathausplatz dabei. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Die jecken Weiber und ihr Gefolge – darunter das Stadtprinzenpaar – bei der Ankunft am Donnerstagvormittag auf dem Rathausplatz. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Der VKV und die KG Spellen hatten viele jecke Weiber für den Rathaussturm mobilisiert. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Die jecken Damen kamen in vielen unterschiedlichen Kostümen zum Rathaussturm. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Gegen die Kälte und den Nieselregen wurde einfach angetanzt. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Diese vier jecken Frauen waren bester Stimmung. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Das Stadtprinzenpaar Michael I. und Heidi I. bei der Begrüßung des Narrenvolks. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Das Stadtprinzenpaar Michael I. und Heidi I. ließ sich gut sichtbar durch die Innenstadt „kutschieren“. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Der Narrenpulk auf dem Weg zum Ziel. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Prinzessin Heidi I. kurz vor ihrem „Duell“ mit dem Bürgermeister. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Viele Karnevalisten fanden sich am Donnerstagvormittag auf dem Rathausplatz ein. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Ankunft der Närrinnen und Narren. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Der Strom der Jecken, so schien es, wollte nicht abreißen. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Hier war Bürgermeister Dirk Haarmann noch guter Dinge, dass er den Schlüssel zur Macht wird verteidigen können. An selbigen hatte er sich per Handschellen gekettet. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Bei den Kostümen war der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Lustige Clowns wurden auf dem Rathausplatz in Voerde an Altweiber auch gesichtet. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Diese Gäste ließen sich nicht zweimal bitten – und tanzten mit. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Angesichts dieser jecken Massen dürfte den Mitarbeitern im Rathaus mulmig geworden sein. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Damit er gegen die Prinzessin beim Bilderrätsel antreten könnte, musste sich Bürgermeister Dirk Haarmann kurz des Rathausschlüssels entledigen. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Hochkonzentriert stellten sich Prinzessin Heidi I. und Rathauschef Dirk Haarmann dem Bilderrätsel. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Ein sichtlich gut gelaunter Clown – und das trotz nasskalten Wetters. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Hier hielt der Rathauschef den Schlüssel noch fest in der Hand. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Immer wieder gab es Anfeuerungsrufe für Heidi I. vom Narrenvolk. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Unter dem Motto „(Wo)Men in black – Im Kampf gegen die bösen Mächte“ versuchten die Verwaltungsmitarbeiter, ihr Rathaus zu verteidigen. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Nach der Schlüsselübergabe gab es im Rathaus kein Halten mehr. Es wurde ausgelassen gefeiert. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Das Narrenvolk nahm das Rathaus im Nu ein. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde Eine Polonäse über die Flure des Rathauses durfte nicht fehlen. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Rathaussturm in Voerde „Voerde, helau, Spellen, helau“: Die Rufe waren im Rathaus an Altweiber mehrmals zu hören. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Der Bürgermeister mühte sich redlich, legte beim Bilderrätsel gut vor – doch am Ende ließ ihm seine Gegnerin keine Chance. Prinzessin Heidi I. entschied beim Rathaussturm das Spiel für sich und verhalf so den Jecken zur Macht im Rathaus. Nun ist der Bürgermeister seinen Job bis Aschermittwoch los. Doch anstatt darüber Trübsal zu blasen, feierte er feste mit den Jecken – Polonäse über die Rathausflure inklusive.

