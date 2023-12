Voerde: Diese 10 Online-Artikel wurden am meisten gelesen

Voerde Kühlturm, Kühlturm und noch einmal Kühlturm: Die Sprengung des Kolosses war das Thema 2023 in Voerde. Aber auch andere Texte wurden oft gelesen.

In Voerde gab es in diesem Jahr fast nur ein Thema: die Kühlturm-Sprengung im Dezember. Das zeigt auch unsere Statistik der meistgelesenen Online-Texte in Voerde. Aber auch andere Nachrichten haben es in die Top 10 geschafft.

Platz 1: Es war eine Sache von Sekunden, doch das Interesse daran war groß: Unser Blog zur Sprengung des Kühlturms am Kraftwerk in Möllen ist der am häufigsten gelesene Text in Voerde in diesem Jahr. Am Tag der Sprengung, Anfang Dezember, hatten wir live berichtet. Hier gibt es den Blog weiterhin zum Nachlesen.

Platz 2: Und wieder ist es der Kühlturm: Besonders interessiert waren unsere Online-Leserinnen und Leser am Termin der Sprengung. Dass der Koloss am 3. Dezember fallen soll, wurde rund drei Wochen vorher bekannt gegeben.

Neues Restaurant in Möllen

Platz 3: Wir bleiben in Möllen: Allerdings nicht beim Kraftwerk, sondern im Restaurant an der Rahmstraße. Gordana Marianov-Stojcic eröffnete Anfang Februar dort ihr Restaurant Istra – ein Balkanrestaurant mit internationalen Speisen.

Gordana Marianov-Stojcic hat im Februar ihr Restaurant Istra in Möllen eröffnet. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Platz 4: Über diese Nachricht wurde ganz schön diskutiert: 15 Jahre, nachdem der Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Haus Voerde seine Premiere feierte, zogen die Veranstalter im Juli die Reißleine. Weil die Kosten am Wasserschloss zu hoch seien, kehrte der Budenzauber in die Innenstadt zurück. Für die Neuauflage auf dem Rathausplatz im Dezember gab es sowohl Lob als auch Kritik.

Platz 5: Kehren wir zum Kühlturm zurück: Auf großes Interesse stieß auch der Bericht zur Vorbereitung der Kühlturm-Sprengung.

Eine Hausgeburt in Voerde

Platz 6: Angeln scheint in Voerde ziemlich beliebt zu sein. Nicht umsonst hat es der Artikel über den ASV Löhnen in die Top 10 geschafft. Einen bestimmten 1,5 Meter großen Fisch hat bisher niemand am Haken gehabt – aber es soll ihn geben im Anglersee.

Platz 7: Die kleine Amelie erblickte im heimischen Wohnzimmer das Licht der Welt. Und das ist noch gar nicht so lange er – den Artikel über die Hausgeburt veröffentlichten wir zum Weihnachtsfest 2023.

Laura und André Lanfermann aus Voerde mit der kleinen Amelie, die zu Hause das Licht der Welt erblickte. Foto: Erwin Pottgiesser / Dinslaken

Platz 8: Wo an der Hindenburgstraße (B8) in Friedrichsfeld lange Zeit Pflanzen über die Ladentheke gingen, werden seit April Waschmaschinen, Kochherde und Kühlschränke im Lagerverkauf angeboten. Auf die Pflanzen-Oase, die an der Adresse zuvor mehr als zehn Jahre lang beheimatet war, folgte im Frühjahr „Das Hausgeräte Outlet“ (HGO).

Platz 9: Von Friedrichsfeld geht es noch einmal nach Möllen: Bevor der Kühlturm gesprengt wurde, hat unser Fotograf noch einmal seine Drohne aufsteigen lassen. Die Fotostrecke mit den letzten Bildern des Kolosses wurde ebenfalls oft angeschaut.

Ein seltener Blick von oben: So sah der Kühlturm in Voerde aus der Luft aus. Foto: Arnulf Stoffel / Dinslaken

Platz 10: Und auch der letzte Platz in diesem Ranking geht an das Kraftwerk in Voerde. Im August hatten die ersten Arbeiten zum Rückbau des Kraftwerks begonnen. Damals stand laut RWE-Sprecher Olaf Winter noch gar nicht fest, ob und wann es eine Sprengung des Kühlturms oder der Schornsteine geben wird. Und dann ist schon wenige Monate später bis auf jede Menge Schutt nichts mehr vom Kühlturm übrig…

