Voerde: Dreister Diebstahl – Ziertauben aus Voliere gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen, nach einem Diebstahl von Ziertauben aus einer Voliere in Voerde.

Voerde Bisher unbekannte Täter haben sechs Ziertauben aus einer Voliere in Voerde gestohlen. Die Polizei fragt nun: Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei ist in Voerde nach einem Diebstahl auf der Suche nach Zeugen. In der Zeit von Mittwoch, den 31. Januar um 22 Uhr bis Donnerstag, den 1. Februar um 4 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter sechs Ziertauben aus einer Voliere in Voerde.

Der 84-jährige Besitzer aus Voerde stellte den Diebstahl in den frühen Morgenstunden des Donnerstags fest. Inzwischen konnte ein Bild der seltenen Ziervögel zur Verfügung gestellt werden.

Hier können sich Zeugen melden

Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat, bittet Zeugen, denen ein solches Tier aufgefallen ist oder angeboten wurde, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/6220 zu melden.

