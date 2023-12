Voerde: Ein Jubiläumskonzert mit sehr emotionaler Zugabe

Voerde Zum Jubiläums-Weihnachtskonzert hatte der Frauenchor Mehrum eingeladen. Außerhalb des Programms gab es dabei einen besonders rührenden Moment.

Die Zuschauer spenden stehenden Applaus in der evangelischen Kirche in Götterswickerhamm, als Pfarrerin Hanke Ibbeken das Wort ergreift. Sie dankt dem Frauenchor Mehrum, der gerade sein Weihnachtskonzert im Jahr des 50-jährigen Bestehens des Chores mit Bravour absolviert hat. „Ein großer Teil der restaurierten Kirche ist auch dem Frauenchor Mehrum zu verdanken“, sagt sie. Und dankt dabei dem ehemaligen Leiter des Frauenchors, Friedhelm Freikamp. Dann erfährt sie, dass der im Publikum sitzende Freikamp auch noch an diesem Tag Geburtstag hat. Spontan stimmen Chor und Publikum für ihn das Lied „Viel Glück und viel Segen“ als Kanon an. Sichtlich bewegt erhebt sich Friedhelm Freikamp, der seinen 82. Geburtstag beging, von seinem Sitzplatz. Ein stiller Dank für die besonderen Geburtstagswünsche.

Und ein schöner Abschluss für einen wunderbaren Konzertnachmittag, mit dem der Frauenchor Mehrum gleich zwei runde Zahlen feierte. Nicht nur sein eigenes 50-jähriges Bestehen, sondern auch zehn Jahre Projektchor. Denn die Frauen stehen schon länger nicht mehr alleine auf der Bühne, sondern haben sich mit dem Projektchor Männerstimmen als Verstärkung mit dazugeholt. Beide Chöre proben schon lange als Gemeinschaft - unter der Leitung von Judith Freikamp und Anja Steimann, den beiden Töchtern von Friedhelm Freikamp. Und begleitet von Anneliese Freikamp, der Frau des ehemaligen Chorleiters am Klavier.

Wunderbare Singstimmen begeistern das Publikum

Dabei wird schnell klar: Der Frauenchor muss sich auch nach 50 Jahren stimmlich nicht verstecken. Glockenhell tönen die Stimmen der Frauen durch die Kirche, ergänzt von den volltönenden Stimmen der Sänger des Projektchores. Eine wunderbare Harmonie im Spiel mit den Stimmen, die das Publikum begeistert. Dabei dominieren die Stimmen des Frauenchors, obwohl sich in einzelnen Momenten auch die Männer in den Vordergrund singen, um direkt wieder von den Frauen eingefangen zu werden.

Sängerinnen und Sänger begeisterten zum Jubiläumskonzert des Frauenchors Mehrum das Publikum in Götterswickerhamm. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Kleine Höhepunkte im Programm auch die Auftritte der beiden Chorleiterinnen als Gesangssolisten. Mit ihren Sopranstimmen schlagen sie das Publikum in ihren Bann. Besonders gelungen beim Stück „Als wir zwei noch Kinder waren“. Die beiden Sopranstimmen führen durch den teils besinnlichen, teilweise kritischen Liedtext zum Weihnachtsfest in unserer Zeit, bevor plötzlich die Sängerinnen und Sänger der Chöre mit einem laut tönendem „Frohe Weihnachten!“ einsetzen. Ein wunderbarer Abschluss des Stückes, der wahrscheinlich für Szenenapplaus gesorgt hätte, hätten sich die Chöre nicht das Aufsparen des Applauses bis zum Abschluss des Konzertes erbeten.

Abwechslung mit Instrumentalklängen und Texten

Für Abwechslung im Programm sorgen nicht nur der Flötenkreis der evangelischen Kirchengemeinde Spellen unter Leitung von Anneliese Freikamp, sondern auch einzelne, kurze Wortbeiträge. Etwa ein kurzer Text von Hanns Dieter Hüsch, der Frage nachspürend, warum man eigentlich alles Mögliche macht zum Weihnachtsfest. „Damit die kleinen Kinder große Augen machen“, lautet die Antwort. Und auch, damit man selbst durch die Kinder wieder den Zauber der Bescherung verspürt.

Und zum Abschluss dürfen die Zuschauer in der Götterswickerhammer Schinkelkirche noch selbst ihr Gesangstalent unter Beweis spielen. Eingeleitet von einem Vorspiel des Flötenkreises und von einer Solostrophe von Judith Freikamp stimmen am Ende Chor und Zuschauer gemeinsam das „O, du fröhliche“ an. Kaum ist der letzte Ton verklungen, da brandet auch schon Applaus im Gotteshaus auf. Die Zuschauer erheben sich von ihren Plätzen, bevor Frauenchor und Projektchor sie mit einer letzten Zugabe in die Adventszeit entlassen.

