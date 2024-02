Voerde: Einbrecher schlugen Fensterscheibe ein

Am Montag ist in Voerde an der Frankfurter Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden.

Voerde Die Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Haus in Voerde Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Das ist bislang bekannt.

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Frankfurter Straße sucht die Polizei Zeugen. Der Hauseigentümer erhielt am Montag (5. Februar) gegen 11.40 Uhr eine Mitteilung, weil die Einbrecher, die ein Fenster einschlugen, einen Alarm auslösten. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Täter mithilfe einer Leiter aus dem Garten des Hauseigentümers Zugang zu einem Fenster im ersten Obergeschoss verschafft, welches sie einschlugen. So gelangten der oder die Täter in das Einfamilienhaus und durchsuchten mehrere Räume.

Zwischen Steinstraße und der Straße In den Eichen

Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Frankfurter Straße, zwischen Steinstraße und der Straße In den Eichen verdächtige Feststellungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Wache in Dinslaken entgegen. Sie ist unter der Rufnummer 02064-622 zu erreichen.

