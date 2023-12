Voerde: Feueralarm in Kita – Ursache war leichte Verrauchung

In einer Interimskita in Friedrichsfeld kam es am Freitagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz.

Schreck in der Morgenstunde: Gegen 8 Uhr hat am Freitag in der Interimskita, die gegenüber der großen Sporthalle am Voerder Gymnasium in Friedrichsfeld liegt, ein Rauchmelder angeschlagen. Wie sich nachher herausstellen sollte, hatte ein technischer Defekt an einer Elektroheizung eine leichte Verrauchung verursacht. Da parallele Anrufe bei der Kreisleitstelle von einer Rauchentwicklung berichteten, war „die höchste Alarmstufe für alle Voerder Feuerwehreinheiten ausgelöst“ worden, berichtet Detlef Berlin, Pressesprecher der freiwilligen Feuerwehr Voerde.

Die ersten, am Einsatzort eintreffenden Kräfte konnten dann die leichte Verrauchung feststellen, die auf den technischen Defekt einer Elektroheizung zurückzuführen war. Diese wurde ausgeschaltet und die Räumlichkeiten der aus Containermodulen bestehenden Übergangskita wurden gelüftet. Am Ende habe keine tatsächliche Gefahr bestanden, es sei alles gut und glimpflich abgelaufen, erklärt Berlin. Zum Lüften habe es gereicht, die Fenster aufzumachen. Nach etwa 20 Minuten sei der Einsatz beendet gewesen.

Der Feuerwehr-Sprecher hebt das umsichtige und vorbildliche Verhalten der Betreuer in der Kita hervor. Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte seien alle Kinder aus dem Gebäude evakuiert gewesen. Es habe keine Hektik, keine Panik gegeben.

