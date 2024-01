Voerde: Kai Magnus Sting gastiert mit besonderem Programm

Ist in Dinslaken oder in Voerde immer wieder gerne gesehen: Kabarettist Kai Magnus Sting gastiert Ende Januar im Schulzentrum Nord.

Voerde Der Duisburger Kabarettist gastiert in der Aula des Schulzentrums Nord. Warum das Programm nicht nur für ihn eine wahre Freude sein wird.

Kai Magnus Sting wohnt in Duisburg. Da hat er es nicht weit nach Dinslaken und Voerde und dort ist er ein immer wieder gern gesehener Gast. Das mag auch daran liegen, weil man sich seine kabarettistischen Kabinettstückchen voller Lokalkolorit und in der Sprache von hier auch mehr als einmal anhören kann. Und so hat er jetzt für seinen Auftritt im Schulzentrum Nord in Voerde-Friedrichsfeld am Samstag, 27. Januar, 20 Uhr seine Lieblingsnummern der letzten Jahre zusammengestellt.

Zahnarztbesuch oder Sonntagsausflug

„Und ich sach noch“ nennt er das Konglomerat ausgesuchter Schnurren, Anekdoten, Geistesblitze und Pamphlete, das er auf Einladung der VHS Voerde in der Aula des Schulzentrums präsentiert. „Ob Weckvorhaben in deutschen Hotels, der Erwerb von Butterkuchen unter verschärften Bedingungen, der völlig aus dem Ruder laufende Zahnarztbesuch oder der missglückte Sonntagsausflug: Dieses Programm ist nicht nur für mich eine wahre Freude!“, verspricht Sting.

Tickets gibt es für 24 Euro über die VHS Dinslaken-Voerde-Hünxe, www.vhs-dinslaken.de.

