Voerde: Küchenschlacht-Gewinnerin übernimmt Bistro in Möllen

Voerde Birte Grieblinger hat bei mehreren Koch-Shows mitgemacht. Nun steht sie in der „Auszeit“ auch am Herd. Was ihr beim Kochen besonders wichtig ist.

Warm, gemütlich und freundlich ist die Atmosphäre im Bistro „Auszeit“ im Haus der Gesundheit in Möllen. Innerhalb von zwei Wochen hat Birte Grieblinger einen Ort mit Wohlfühlcharakter geschaffen. Eigentlich suchte Jennifer Reich, Inhaberin des Hauses der Gesundheit, jemanden, der sich um den Empfang der Praxis kümmert und als Aushilfe im Bistro mithelfen kann. Für Birte Grieblinger, die gelernte Arzthelferin und Rettungssanitäterin und dazu noch Hobbyköchin ist, war dies „eine super Kombi“. Weil die Chemie zwischen den beiden Frauen sofort stimmte, fragte die Inhaberin, ob Birte Grieblinger sich mehr vorstellen könnte - sie konnte und übernahm im Januar vom Vorgänger die Leitung des Bistros.

Schon als Jugendliche hat Birte Grieblinger gerne gekocht. „Nach Rezept konnte ich noch nie kochen, ich habe immer nach Geschmack gekocht“, verrät sie mit einem Schmunzeln. Dass das gut klappt, dafür spricht der Erfolg bei mehreren Kochsendungen, an denen sie teilgenommen hat. Im Jahr 2022 hat sie die „Küchenschlacht“ mit Johann Lafer gewonnen. Für jeden Tag hat sie eine andere stilistische Richtung ausgesucht, etwa gut bürgerlich, chinesisch oder arabisch. Ihr Gericht wurde vom Fachjuror jeweils als erstes in die nächste Runde gewählt, für ihren chinesischen Streetfood Eintopf mit Pakh Choi bekam sie großes Lob und mit Roastbeef an Cassis-Jus und Karottenmandel konnte sie die „Küchenschlacht“ für sich entscheiden. Als Gewinnerin durfte sie auch an der Champions League der Sendung teilnehmen und erkochte sich dort einen dritten Platz. Bei der Sendung „Gekauft, gekocht, gewonnen“ kochte Birte Grieblinger im Team mit Profikoch Timo Hinkelmann gegen einen anderen Kandidaten und TV-Koch Mario Kotaska - und gewann auch dieses Koch-Duell. Die Rezepte für die Kochsendungen hat sich Birte Grieblinger alle selbst überlegt und zusammengestellt, das eine oder andere wird es auch im Bistro „Auszeit“ geben, je nach Jahreszeit und Saison.

Die frische Note ist wichtig

„Mein Traum war immer, ein eigenes Café zu haben“, erzählt Birte Grieblinger. Schon in Ostfriesland, wo sie ein paar Jahre gelebt hat, hatte sie Gästezimmer mit Bewirtung, hat Erfahrung im Bereich Gastronomie. Seit ihrer Rückkehr nach Voerde hat sie die Augen offen gehalten - das Bistro war jetzt eine gute Gelegenheit. Das kulinarische Angebot ist klein, aber gesund und selbstgemacht, betont Birte Grieblinger. Zum Frühstück können neben Brötchen, Käse und Aufschnitt auch Müsli und Jogurt gewählt werden. Die Karte für den Mittagstisch wechselt jede Woche, zuletzt gab es beispielsweise unter anderem Spaghetti Bolognese und ein Kichererbsen-Curry. Außerdem gibt es immer einen Salat dazu. „Die frische Note ist ganz wichtig“, findet Birte Grieblinger. Daher kommen die Eier auch vom Bauern, der Aufschnitt vom Metzger und der Kuchen von einem Lieferanten aus Bocholt. Der Früchtetee wird nicht nur mit frischen Früchten zubereitet, sondern auch mit viel Liebe fürs Detail serviert.

Jetzt ist sie noch von etwas Schnee bestäubt, aber im Sommer soll auch die Terrasse vor dem Bistro „Auszeit“ genutzt werden. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Mit dem Bistro haben Birte Grieblinger und Jennifer Reich einen Ort geschaffen, wo die Leute sich entspannt hinsetzen und eine Auszeit vom Alltag nehmen können. Manche verbinden den Bistrobesuch auch mit einer Massage im Gesundheitshaus, weiß Birte Grieblinger. Die Sportler kommen nach ihren Kursen in Gruppen und auch sonst ist sie mit der Resonanz der Gäste zufrieden: „Es wird sehr gut angenommen.“ Daher öffnet die „Auszeit“ ab Februar auch sonntags zum Frühstücksbrunch - nicht die einzige Neuerung im Februar. Geplant sind verschiedene Thementage wie der Veggietag oder die Flammkuchen am Dienstag, mittwochs gibt es Waffeln und freitags Fisch. Weinabende mit Musik sind ebenfalls in Planung. „Es wird viele Überraschungen und schöne Momente geben dieses Jahr“, verspricht Birte Grieblinger. Auch wenn alle 45 Plätze des Bistros besetzt sind, sei die Atmosphäre noch ruhig, sagt die Chefin, „es soll alles entspannt bleiben.“ Eine kleine Auszeit vom Alltag - das bietet das Bistro „Auszeit“ seinen Gästen.

Öffnungszeiten und Feiern Das Bistro „Auszeit“ ist von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags - und ab Februar auch sonntags - ist von 9.30 bis 14 Uhr Brunch. Da die Nachfrage hierfür groß ist, wird eine Reservierung empfohlen. Das Bistro kann außerdem für Feiern als geschlossene Gesellschaft gemietet werden. Das Bistro ist per Mail an bistroauszeit@gmx.net oder telefonisch unter 02855/3068955 erreichbar.

