Voerde: Lina Schepers gewinnt Vorlesewettbewerb am Gymnasium

Voerde Die Schülerin des Gymnasiums Voerde überzeugte die Jury beim Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen. Nun vertritt sie das GV beim Kreisentscheid.

Lina Schepers hat den Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen des Gymnasiums Voerde gewonnen. Die Schülerin der Klasse 6a hat aus dem Buch „Die dreizehneinhalb Leben des Käpt’n Blaubär“ von Walter Moers gelesen - und die Jury begeistert.

Drei Schüler und eine Schülerin aus der Stufe 6 des Gymnasiums Voerde hatten sich im Klassenentscheid für den Wettbewerb qualifiziert und stellten sich der Herausforderung, vor einer Jury und einem Publikum aus ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zu lesen.

Der Wettbewerb wurde von Lehrer Christian Egging organisiert, der die Teilnehmer und die Teilnehmerin vorstellte und durch das Programm führte. In der Jury saßen die Lehrerinnen Rebecca Hansel und Bettina Jusuf sowie die Schülerinnen Emma Rissel und Leni Klein aus der Jahrgangsstufe 11. Die Jury bewertete die Lesetechnik, die gelungene Interpretation der Textstelle und die Textstellenauswahl der Kandidaten. Lina begeisterte das Publikum mit ihrer lebendigen Stimme und ihrer humorvollen Darstellung des Blaubären und seiner Abenteuer.

Diese Schüler haben sich qualifiziert

Burak Yildiz (Klasse 6b), der aus dem Buch „Das große Schrumpfen“ von Paluten, erzählte spannend von einem gigantischen Abenteuer, bei dem zwei Freunde von einer rätselhaften Maschine auf Käfergröße geschrumpft werden und zwischen die Fronten eines erbitterten Insektenstreits geraten. Felix Eick (Klasse 6c) las aus dem Buch „Woodwalkers“ von Katja Brandis und fesselte die Zuhörerinnen und Zuhörer mit seiner Geschichte von dem Jungen Carag, der sich in einen Puma verwandeln kann und in einer Schule für Gestaltwandler lernt. Fabian Sprafke (Klasse 6d) las aus dem Buch „Schattenkinder“ von Margaret Peterson Haddix und berührte das Publikum mit seiner Schilderung von dem zwölfjährigen Jungen Luke, der in einer Welt lebt, in der nur zwei Kinder pro Familie erlaubt sind und er als drittes Kind versteckt werden muss.

Nachdem die Teilnehmer jeweils zwei bis drei Minuten aus ihrem selbst gewählten Buch vorgelesen hatten, mussten sie noch einmal dieselbe Zeit aus einem von der Jury ausgewählten Buch vorlesen. Dieses war in diesem Jahr „Wolf“, der erste Jugendroman des Bestsellerautors Saša Stanišić.

Die Jury zog sich nach dem zweiten Durchgang zur Beratung zurück und kam nach kurzer Zeit mit dem Ergebnis zurück. Als beste Leserin gekürt wurde von der Jury am Ende Lina Schepers. Sie hat sich riesig über den Sieg gefreut und bekam einen großen Applaus von allen Anwesenden. Lina wird nun die Schule beim Kreisentscheid in Wesel vertreten und Kollegium und Schülerschaft des GV drücken ihr kräftig die Daumen.

Als Preis durften sich alle vier Teilnehmer eins von vier Jugendbüchern aussuchen, die vom Förderverein der Schule gespendet wurden.

