Voerde: Schwerer Unfall – Lkw-Fahrer als Zeuge gesucht

Voerde Beim Überholen eines vorausfahrenden Lkw stieß eine Autofahrerin mit zwei entgegenkommenden Pkw zusammen. Die Polizei sucht den Lastwagen-Fahrer.

Am Morgen des Donnerstags (25. Januar) hat sich gegen 8.05 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Frankfurter Straße in Höhe der Straße Breiter Deich ereignet, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilt. Dabei wurden insgesamt zwei Personen leicht und drei schwer verletzt.

Eine 41-jährige Frau aus Rheinberg hatte die Frankfurter Straße in Richtung Voerde befahren, als sie beim Überholen eines vorausfahrenden Lkw zunächst mit dem entgegenkommenden Pkw einer 46-jährigen Weselerin und im weiteren Verlauf mit dem Pkw einer 37-jährigen Frau aus Voerde zusammenstieß. In dem Fahrzeug der 37-Jährigen saßen noch zwei 14-jährige und ein 15- jähriges Mädchen. Die drei Jugendlichen erlitten schwere, die beiden Fahrzeugführerinnen aus Rheinberg und Voerde jeweils leichte Verletzungen.

Frankfurter Straße musste zwischen Steinstraße und Allee voll gesperrt werden

Mehrere eingesetzte Krankenwagen brachten die Unfallbeteiligten in umliegende Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Frankfurter Straße zwischen der Steinstraße und der Straße Allee voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Fahrzeuge der 46-Jährigen und der 37-Jährigen mussten zudem aufgrund ihrer starken Beschädigungen abgeschleppt werden.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet den Lkw-Fahrer, der vor dem Pkw der Rheinbergerin gefahren ist, sich als Zeuge bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/922-0 zu melden. Er hatte zwar an der Unfallstelle angehalten, seine Personalien sind aber nicht aufgenommen worden, wie die Polizei erklärt.

