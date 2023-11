Voerde: Spellener Sternenmarkt – das erwartet die Besucher

Voerde Die Werbegemeinschaft Spellen lädt zum Auftakt der Weihnachtswochen zum Sternenmarkt ein. Diese Aufgabe übernehmen Kindergartenkinder.

„Gemütlich - weihnachtlich - familiär“ - unter diesem Motto lädt die Werbegemeinschaft Spellen am 1. Adventswochenende zum Sternenmarkt auf den Dorfplatz ein. Die zweitägige Veranstaltung, Samstag und Sonntag, bildet den Auftakt der Voerder Weihnachtswochen. Laut Werbegemeinschaft erwartet die Gäste ein beschaulicher Weihnachtsmarkt mit Flair und Gemütlichkeit. Und in diesem Jahr gibt es etwas Neues.

Der Spellener Dorfplatz wird auch dieses Jahr im Glanz des Lichterbaums und der stimmungsvollen Weihnachtsbeleuchtung erstrahlen. Viele Tannenbäume sorgen für die richtige vorweihnachtliche Stimmung. Die einzelnen Stände reihen sich um das Lagerfeuer, an dem zum Singen mit der Spellener Gitarrengruppe eingeladen wird. Dort kann auch Stockbrot gebacken werden.

Vereinsmitglieder bieten Leckereien an

Der Start in die Weihnachtswochen erfolgt am Samstag, 2. Dezember, um 17 Uhr. Mit einem passenden gastronomischen Angebot ist ein fröhliches Einstimmen auf den „eigentlichen“ Sternenmarkt am Sonntag vorgesehen. Der Sternenmarkt beginnt am Sonntag, 3. Dezember, um 13 Uhr, dann öffnen neben der Gastronomie auch die Verkaufsstände. Unterschiedlichste Stände mit vielen Leckereien – von süß bis herzhaft, sind auf dem Dorfplatz zu finden. Mitglieder der Spellener Vereine bieten Leckereien wie Grünkohl, Reibekuchen, Spellener Currywurst, Burger und Grillspezialitäten an. Auf frisch gebackene Waffeln und heiße Getränke muss auch nicht verzichtet werden. Im Angebot stehen weißer und roter Glühwein, Jagertee sowie Kinderpunsch. Im Zelt der Werbegemeinschaft werden Winzerglühwein und Eierpunsch angeboten.

Die Verkaufsstände sind wieder winterlich dekoriert, dort können weihnachtliche Dekorationen, Holzarbeiten, Stofftaschen, Tannenbaumschmuck, handgearbeiteter Schmuck, Grußkarten, Elfen, Hexen, Trolle und vieles mehr erworben werden. Und sicherlich finden der ein oder andere Besucher auf dem Sternenmarkt ein schönes Weihnachtsgeschenk.

Geschäfte in Spellen sind auch geöffnet

Neu ist in diesem Jahr, dass der große Weihnachtsbaum, der mitten auf dem Dorfplatz steht, sehr imposant geschmückt ist. Der Baumschmuck ist in Zusammenarbeit mit den Kindern des katholischen Kindergartens und der CJD vorbereitet worden. Und wie in jedem Jahr haben im Rahmen des Sternenmarktes am Sonntag auch die Geschäfte in Spellen von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde