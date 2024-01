Voerde: Stadt pumpt Kanal weiter ab – Hotline für Anwohner

15 Stunden am Tag pumpen Mitarbeiter der Stadt Voerde den Schmutzwasserkanal in Möllen ab.

Voerde Nach wie vor ist der Schmutzwasserkanal in Möllen überlastet. Die Stadt leert ihn jetzt noch häufiger. Bis wann die mobilen Toiletten bleiben.

Um die vollgelaufene Kanalisation in Voerde weiter zu entlasten, pumpt die Stadt auch am Mittwoch den Schmutzwasserkanal ab. „Das ist effektiv. Der Pegel sinkt zumindest kurzfristig“, erklärt Stadtpressesprecherin Miriam Lütjann. Die Pumpphase wurde zudem erhöht: Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes fangen nun bereits um 6 Uhr an und leeren den Kanal bis 21 Uhr.

Durch die anhaltenden Regenfälle der vergangenen Woche ist der Grundwasserspiegel in Voerde so stark angestiegen, dass die Kanalisation im Bereich des Kurfürstenrings und der Dinslakener Straße vollgelaufen ist und zahlreiche Keller mit Grundwasser und Fäkalien überflutet sind. Teilweise liegt der Grundwasserspiegel nur noch ein Meter unter der Straße, die Kanäle liegen somit komplett im Grundwasser, das an schadhaften Stellen in den Schmutzwasserkanal gelangt. Dazu kommt auch noch Regenwasser, das zusätzlich in den Kanal fließt.

Mitarbeiter der Stadt befragen Anwohner in betroffener Siedlung

Am Mittwochmittag gab es eine weitere Lagebesprechung. Mitarbeiter der Stadt haben Infozettel an die Haushalte im betroffenen Gebiet verteilt. „Sie gehen von Haus zu Haus, um abzufragen, welche Anwohner betroffen sind“, sagt Lütjann. So will sich der zuständige Fachdienst einen Überblick verschaffen. Die Stadt hat außerdem eine Hotline eingerichtet. Wer Abflussprobleme oder Störungen bemerkt, kann sich unter 02855/80444 oder per Mail an abwasserstoerung@voerde.de melden.

Stadt und Feuerwehr haben für die betroffenen Anwohner seit Silvester mobile Toilettenwagen aufgestellt. Seit Dienstagnachmittag wurde auch eine Duschmöglichkeit in der Turnhalle der Regenbogenschule in Möllen eingerichtet. Direkt am ersten Tag habe allerdings noch niemand das kostenlose Angebot in Anspruch genommen, sagt die Stadtpressesprecherin auf NRZ-Anfrage.

Die Toilettenwagen, hier am Kurfürstenring, bleiben noch mindestens bis Freitag stehen. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Bis Freitag bleiben die Toiletten- und Duschmöglichkeiten auf jeden Fall noch bestehen. Bis dahin wolle man prüfen, ob das Angebot überhaupt noch notwendig ist – auch dazu diene die Abfrage der städtischen Mitarbeiter in den Haushalten.

