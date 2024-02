Wahlen Voerde sucht Wahlhelfer: So viel Geld bekommen Freiwillige

Voerde Für die Europawahl im Juni sucht die Stadt Voerde noch Wahlhelfer. Es gibt sogar Geld. Ab welchem Alter Interessierte mitmachen können.

Bei der Europawahl am Sonntag, 9. Juni 2024, werden in Voerde rund 270 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz sein. Neben vielen städtischen Bediensteten sowie Politikern der im Rat der Stadt Voerde vertretenen Parteien benötigt die Stadt Voerde die Mithilfe der Bürger. Um die Europawahl als Wahlhelferin oder Wahlhelfer zu unterstützen, müssen Interessierte das 16. Lebensjahr vollendet haben, in Voerde gemeldet und für die anstehende Wahl wahlberechtigt sein. Vorkenntnisse sind nicht notwendig.

Interessierte können sich im Wahlhelferportal als Wahlhelferin oder Wahlhelfer anmelden. Den Link zum Wahlhelferportal gibt es auf der städtischen Homepage unter www.voerde.de/de/inhalt/europawahl-2024/. Als kleines „Dankeschön“ gibt es das sogenannte Erfrischungsgeld in Höhe von 30 Euro.

Weitere Fragen beantwortet das Wahlamt der Stadt Voerde per E-Mail an wahlen@voerde.de oder telefonisch unter 02855/80281 oder 02855/80290.

