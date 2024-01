Voerde: Unbekannter stiehlt Mountainbike aus einem Keller

Voerde Ein Mann brach in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Mit einem gestohlenen Fahrrad flüchtete er. Der Besitzer hat ihn dabei gesehen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag gegen 4.55 Uhr ein Mountainbike, Fahrradteile sowie eine Kabelrolle aus mehreren Kellern eines Mehrfamilienhauses an der Birkenstraße in Voerde gestohlen. Der 38- jährige Besitzer des Mountainbikes war auf laute Geräusche aus dem Haus aufmerksam geworden und beobachtete den Täter bei seiner Flucht auf dem gestohlenen Fahrrad. Dabei verlor der Täter eine zuvor ebenfalls aus dem Keller entwendete Kabelrolle. Zudem führte er zwei weiße Plastiktüten am Lenkrad mit sich.

Der Täter wird als männlich, mit athletischer Statur und dunkel gekleidet, beschrieben. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/622 0 entgegen.

