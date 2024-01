Voerde: Versuchter Einbruch in eine Wohnung – Zeugen gesucht

Voerde Unbekannte versuchten, durch Aufhebeln einer Terrassentür in eine Wohnung in Voerde zu gelangen. Der Bewohner kam zu dem Zeitpunkt nach Hause.

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag (25. Januar) gegen 17 Uhr versucht, sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt in eine Wohnung an der Alten Prinzenstraße zu verschaffen. Der 36-jährige Bewohner der Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses wurde auf ein Poltern aus seiner Wohnung aufmerksam, als er diese gegen 17 Uhr betreten wollte. Er maß dem Geräusch aber zunächst keine weitere Bedeutung zu, wie die Polizei mitteilt. Erst als er seine Terrassentür am Abend öffnen wollte, erkannte er, dass Unbekannte versucht hatten, die Tür aufzuhebeln.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Alten Prinzenstraße gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/6220.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde