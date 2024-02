Voerde: Wann städtische Einrichtungen an Karneval schließen

Voerde Die tollen Tage stehen vor der Tür. Welche städtischen Büros an Altweiber in Voerde schließen und welche an Rosenmontag nicht öffnen.

Die Stadt Voerde teilt mit, dass die Büros der Verwaltung, einschließlich Bürgerbüro und Standesamt, am Altweiberdonnerstag, 8. Februar, ab 12 Uhr geschlossen bleiben. An dem Tag beginnt um 11.11 Uhr der Rathaussturm der Jecken.

Ganztägig nicht geöffnet ist die Voerder Stadtverwaltung an Rosenmontag, 12. Februar. Die Stadtbibliothek Voerde ist ebenfalls an Altweiber und am Rosenmontag geschlossen – ebenso wie die Turn- und Sporthallen. Auch das Hallenbad Voerde öffnet an Rosenmontag nicht.

