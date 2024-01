Voerde: Windrad dreht sich auf ehemaligem Zechengelände

Voerde Auf dem ehemaligen Zechengelände in Löhnen ist ein Windrad in Betrieb genommen worden. So viele Haushalte könnte es mit Energie versorgen.

Es dreht sich und liefert Energie. Das neue Windrad der Windenergie Voerde GmbH wurde am Freitag (19. Januar) im Beisein des Bürgermeisters Dirk Haarmann offiziell in Betrieb genommen. Dazu waren auch Vertreter der am Bau beteiligten Firmen und Voerder Bürger eingeladen. Errichtet wurde das Windrad auf dem ehemaligen Zechengelände der RAG in Löhnen.

Dass am Standort nun regenerative Energie erzeugt wird, passt zur Historie der Fläche. Gehörte sie doch zum Bergbau. Dabei ging es in die Tiefe. Der in den 80er Jahren abgeteufte Schacht Voerde erreichte eine Tiefe von 1060 Metern und gehörte zur Zeche Walsum, die ihn als Außenschacht für die Seilfahrt und die Bewetterung nutzte. Als 2008 die Zeche in Walsum stillgelegt wurde, wurde auch der Schacht in Löhne nicht mehr benötigt. Das Fördergerüst wurde im Mai 2013 gesprengt.

Mehrere Tonnen CO2 werden eingespart

In Voerde gibt es mit der nun im Betrieb genommenen Anlage insgesamt fünf Windräder. Sie stehen auf dafür ausgewiesene Konzentrationsflächen. Bei dem neustens Windrad handelt es sich um eine Anlage vom Typ-E-138 des Herstellers Enercon und hat eine Gesamthöhe von 180 Metern. Die Nabenhöhe – der Abstand der Rotormitte zur Geländeoberfläche – liegt bei 111 Metern. Die jährliche Stromproduktion wird mit etwa 9,5 Millionen Kilowattstunden (kWh) angegeben. Rechnerisch könnten rund 2700 Drei-Personen-Haushalte damit versorgt werden. Die Einsparung des klimaschädlichen CO₂ läge bei jährlich etwa 6400 Tonnen.

Spektakuläre Transporte im Mai 2023

Mit dem Bau des Windrads wurde Ende 2022 begonnen. In das Projekt wurden 5,6 Millionen Euro investiert. In den nächsten 25 Jahren, so lange läuft die Betriebszeit, soll die Anlage Energie liefern. Damit es einen sichern Stand hat, wurden über 100 Säulen jeweils acht Meter tief in den Boden eingelassen. Für Aufsehen sorgte das Projekt im Mai 2023, als die riesigen Flügel durch die engen Straßen von Spellen nach Löhnen transportiert wurden. Und Ende des vergangenen Jahres wunderten sich Voerde, darüber, dass die Anlage offenbar fertiggestellt war, sich aber die Flügel nicht drehten. Der Grund: Zwar war die Anlage von außen fertig, aber es fehlte noch der technische Ausbau. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten hatte sich der Innenausbau des Windrades verzögert.

Für die Errichtung des Windrades hatte die RAG die Stadt mit ins Boot geholt. Es entstand die Windenergie Voerde GmbH, einer gemeinsamen Gesellschaft der RAG Montan Immobilien GmbH und den Stadtwerken Voerde.

