Voerder gewinnt deutschen Musikpreis – in 18 Kategorien

Voerde Gitarrist und Sänger Jarden Jargo aus Voerde hat die Jury des Deutschen Rock & Pop Preises 2023 gleich mehrfach überzeugt. Wofür es Preise gibt.

Druckvolle Tiefgründigkeit, kombiniert mit melodischer Lebendigkeit - so lässt sich der Stil des Voerder Musikers Jarden Jargo vielleicht am besten beschreiben. Und das kommt an: In gleich 18 Kategorien wird der Gitarrist und Sänger am Samstag, 16. Dezember, bei der Preisverleihung des 41. Deutschen Rock & Pop Preises 2023 in der Siegerlandhalle in Siegen für sein musikalisches Schaffen ausgezeichnet.

Verwegene Gitarren-Riffs, progressive Songtexte, temperamentvolle Gitarren-Soli und ein sympathischer Gesang verschmelzen zu einer neuen, erfrischenden Interpretation des Rocks, die die Jury des Deutschen Rock & Pop Preises 2023 voll überzeugt hat.

Voerder Musiker als „Bester Rocksänger“ ausgezeichnet

Denn Jarden Jargo, der eigentlich Hanno Brockmann heißt, erhält dafür nicht nur den „Deutschen Rock Preis“, den „Deutschen Pop Preis“, den „Deutschen Hard Rock Preis“, den „Deutschen Singer-Songwriter Preis“ und den „Deutschen Singer Preis“, sondern auch die Auszeichnungen „Bester Rocksänger“, „Bester Popsänger“, „Bester Hard-Rock-Sänger“, „Bester Gitarrist“ und „Bester neuer Rock- und Popkünstler des Jahres“.

Und als wäre das noch nicht genug, wird das bislang noch unveröffentlichte Debütalbum des Gitarristen und Sängers zum „Besten Rockalbum“, zum „Besten Hard-Rock-Album“ sowie zum „Besten CD-Album des Jahres (englischsprachig)“ gekürt. Ausgewählte Songs daraus erhalten die Preise „Bester Rocksong“, „Bester Popsong“, „Bester Hard-Rock-Song“, „Bester Song des Jahres (englischsprachig)“ sowie „Beste Komposition“.

Musikpreis gibt es seit 1983

Bei Jarden Jargo ist alles aus einem Guss: Der Singer-Songwriter hat alle Songs selbst geschrieben, aufgenommen und produziert. Die musikalische Bandbreite reicht von energischen Rock-Songs bis zu ausdrucksvollen Balladen. Seinen Stil bezeichnet er selber als „Crazy Rock“ – eine Mischung aus Rock, Hardrock, Pop und Power Pop, die insbesondere dadurch hervorsticht, dass sie einerseits kraftvoll und ernst daherkommt, das aber andererseits immer auch mit einem gewissen „Augenzwinkern“, mit einer charmanten und humorvollen Form der Unbeschwertheit.

Hier noch einmal das Wichtigste in Kürze: Ich wohne in Voerde-Friedrichsfeld und bin - bislang hobbymäßig - Musiker. Unter dem Künstlernamen "Jarden Jargo" habe ich kürzlich mein erstes eigenes Album (fertig-)geschrieben, aufgenommen und beim Veranst Foto: Privat / NRZ

Der Deutsche Rock & Pop Preis existiert seit 1983 und gilt als der deutschlandweit älteste und in Sachen Nachhaltigkeit der ausgezeichneten Künstler erfolgreichste Nachwuchspreis im Gesamtbereich der Rock- und Popmusik in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bereits erfolgreich haben an diesem Non-Profit-Kulturfestival Künstler wie Pur, Juli, Mundstuhl, Carlotta Truman und Luxuslärm teilgenommen.

Vergeben wird der Deutsche Rock & Pop Preis von der Deutschen Popstiftung. Deren Stiftungskuratorium gehören bekannte Größen aus der Musikbranche wie Rudolf Schenker (Scorpions), Ralph Siegel, Heinz Rudolf Kunze, Lisa Fitz, Julia Neigel, Jean Jacques Kravetz und Nicole an.

