Voerder Windrad-Firma Flender erhielt besondere Auszeichnung

Voerde Der Hersteller für Antriebe von Windrädern wurde mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 ausgezeichnet. Das ist die Begründung der Jury.

Die Firma Flender ist mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 in der Kategorie Maschinenbau ausgezeichnet worden. Die Herausforderungen von Klimawandel, Ressourcenmangel, Artenschwund und gesellschaftlicher Spaltung verschärfen sich, parallel wachsen die Kompetenzen der Wirtschaft und Industrie in Deutschland, diesen Entwicklungen entgegenzuwirken. Als Vorreiter dieser nachhaltigen Transformation erhielt Flender die renommierte Auszeichnung bei der Preisverleihung im Maritim Hotel in Düsseldorf.

Das sind die Gründe für die besondere Auszeichnung

Flender-CEO Andreas Evertz nahm den Preis aus den Händen von Nachhaltigkeitsforscher Prof. Kai Niebert entgegen. Flender sei Qualitätsführer für Wind- und Industrieantriebe und trage damit in herausragender Weise zur Energiewende bei. Zudem habe das Unternehmen besonders wirksame, beispielhafte Beiträge zur Transformation geleistet, damit Vorbildcharakter erworben und richtige Signale in seine Branche und darüber hinaus gesendet, begründete die Jury ihre Entscheidung. Damit stehe der innovative Getriebehersteller an der Spitze der nachhaltigen Vorreiter im Maschinenbau.

Dieser Preis ist ein ganz besonderer Meilenstein für uns und eine weitere Bestätigung für die große Leidenschaft, mit der unser Team auf der ganzen Welt an den Themen arbeitet. Andreas Evertz - CEO von Flender

„Ich bin sehr stolz, dass Flender zusammen mit vielen anderen Unternehmen im Zentrum der Energiewende und industriellen Transformation agiert. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“, sagte Flender-CEO Andreas Evertz im Rahmen der Preisverleihung. Ein großes Dankeschön richtete der Geschäftsführer an das gesamte Team und die Partner der Firma. „Dieser Preis ist ein ganz besonderer Meilenstein für uns und eine weitere Bestätigung für die große Leidenschaft, mit der unser Team auf der ganzen Welt an den Themen arbeitet“, so Evertz. „Er ist auch zusätzlicher Ansporn und Motivation für unsere ehrgeizigen Ziele. Denn entscheidend sind nicht die Auszeichnungen, sondern was wir gemeinsam erreichen. Die Industrie muss vorangehen bei den Herausforderungen für Klima, Umwelt und Gesellschaft.“

Stromleistung für 270 Millionen Haushalte installiert

Nachhaltigkeit ist Teil von Flenders ganzheitlichem Ansatz. Der Antriebshersteller hat seine Strategie konsequent auf die Anforderungen der Energiewende und einer nachhaltigen Wirtschaft ausgerichtet. Dazu gehört auch das Vorantreiben der Kreislaufwirtschaft. Zudem hat das Unternehmen ein breites Spektrum an Maßnahmen zur Vermeidung von CO₂-Emissionen auf den Weg gebracht.

Hintergrund Der Deutschen Nachhaltigkeitspreis prämierte zum 16. Mal wegweisende Beiträge zur Transformation in eine nachhaltige Zukunft. Er zeigt an den besten Beispielen, wie ökologischer und sozialer Fortschritt schneller gelingen kann. Er ist der umfassendste Preis seiner Art in Europa. Die Auszeichnung orientiert sich an den Zielen der Agenda 2030 und damit an den wesentlichen Transformationsfeldern wie Klima, Biodiversität, Ressourcen, Lieferkette und Gesellschaft. Der Preis wird im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitstages verliehen, der sich seit 2008 zum führenden Kongress zum Thema Nachhaltigkeit entwickelt hat. Die Veranstaltung mit mehr als 150 Referenten vernetzt die relevanten Stakeholder und lässt sie gegenseitig an Erfahrungen teilhaben.

Als Marktführer für Antriebstechnologie in der Windenergie hat Flender bereits 350 Gigawatt Getriebe- und Generatorenleistung weltweit installiert. Das entspricht dem durchschnittlichen Strombedarf von knapp 270 Millionen europäischen Haushalten. Neueste Antriebstechnologien und digitale Antriebe machen die Industrie effizienter und rohstoffschonender. Im Vergleich zu bisherigen Standardgetrieben reduzieren sie die Verlustleistung um bis zu 50 Prozent. Die Getriebe können zudem noch genauer auf die jeweilige Anforderung angepasst werden.

Nachhaltigkeit als fester Bestandteil der Unternehmensstrategie

Flenders CSR-Leiterin Kimberley ten Broeke stellt heraus, dass die Errungenschaften das Ergebnis eines strategischen Weges seien, den das Unternehmen bereits vor Jahren begonnen habe: „Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Dazu haben wir ein großartiges Commitment für das Thema in unserem globalen Team. Nur dadurch ist der Fortschritt möglich, den wir in den letzten Jahren geschafft haben. Nachdem wir dafür bereits das EcoVadis Rating in Gold bekommen haben, ist der Deutsche Nachhaltigkeitspreis eine weitere Auszeichnung, die uns sehr stolz macht.“

Flender-CEO Andreas Evertz erhält in Düsseldorf den Deutschen Nachhaltigkeitspreis aus den Händen von Nachhaltigkeitsforscher Prof. Kai Niebert. Foto: Flender / PR

Die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis hatte Flender und alle übrigen Unternehmen anhand ihrer Nachhaltigkeitsprofile bewertet, die sich aus der UNAgenda 2030 und den EU-Reportingstandards CSRD und ESRS für Corporate Social Responsibility und Nachhaltigkeit ableiten. Ein eigens für den Nachhaltigkeitspreis entwickeltes Scoring-System ermittelte die Vorreiter jeder Branche, aus denen eine unabhängige Fachjury die Sieger kürte.

