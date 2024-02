Von Düsseldorf nach Voerde: Pfarrerin Bous wird eingeführt

Voerde Der Einführungsgottesdienst für Pfarrerin Katharina Bous findet am Sonntag statt. Welchen Job sie außer der Seelsorge in Voerde hat.

Ihren Dienst hat Katharina Bous schon im Januar in Voerde angetreten, nun folgt die offizielle Einführung der Pfarrerin: Die evangelische Kirchengemeinde Spellen-Friedrichsfeld lädt ein Gottesdienst zur Einführung von Katharina Bous ein. Sie arbeitet seit Jahresbeginn in der Gemeinde. Katharina Bous unterstützt Pfarrerin Susanne Jantsch mit einer halben Stelle, mit ihrem weiteren Stellenanteil wird sie den Schwerpunkt „Entwicklung von vernetzenden, innovativen Projekten rund um das Themenfeld Seelsorge“ im Kirchenkreis Dinslaken aufbauen. Bislang war Katharina Bous in Düsseldorf tätig.

Empfang im Anschluss des Gottesdienstes

Der Gottesdienst unter Mitwirkung des Superintendenten Pfarrer David Bongartz findet statt am Sonntag, 25. Februar, 14 Uhr, in der evangelischen Kirche in Friedrichsfeld (Wilhelmstraße 34). Im Anschluss an den Gottesdienst bietet sich bei einem Empfang die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

