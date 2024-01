Was ist das Dinslakener Unwort des Jahres 2023?

Dinslaken Wir suchen das Dinslakener Unwort 2023. Wie wäre es mit „Straßenkarneval“, „Steag-Millionen“ oder „Halle für alle“? Schicken Sie uns Vorschläge!

Das Jahr 2023 in Dinslaken ist gelaufen – und das Wort des Jahres dürfte wohl „Stadtjubiläum“ sein. Weil viele Aktionen zum 750-Jährigen stattfanden – und weil „Stadtjubiläum“ als Präfix auch so manche Veranstaltung adelte, die eigentlich immer, auch in jubiläumsfreien Jahren, stattfindet. Aber was ist das Dinslakener Unwort des Jahres? Hier sind unsere Vorschläge.

Auf Bundesebene wird das Unwort des Jahres seit 1991 gekürt. Es geht darum, auf „diskriminierende, stigmatisierende, euphemisierende, irreführende oder menschenunwürdige Sprachgebräuche“ aufmerksam zu machen. „Überfremdung“ (1993) war ein solches Unwort, „Corona-Diktatur“ (2020), „Pushback“ (2021) oder auch Begriffe, die durch die Verwendung in einem bestimmten Kontext zum Unwort wurden: „Peanuts“ als Bankerjargon für vermeintlich geringe Geldsummen (1994) oder „alternativlos“ (2010). Im vergangenen Jahr wählte die Jury bundesweit das Wort „Klimaterroristen“ zum Unwort des Jahres.

Das war das Dinslakener Unwort 2022

In Dinslaken hat die NRZ im vergangenen Jahr erstmals das Unwort des Jahres gesucht. Denn auch hier wird sprachlich verschönert, verschleiert oder unter den Teppich gekehrt. Zu den Vorschlägen der Redaktion – etwa „Personalsituation“ als traurige Dauererklärung der Stadt für nicht zu bearbeitende Anträge und Aufgaben oder „Bürgerbeteiligung“ als Euphemismus für das Einbinden und anschließende Ignorieren des Bürgerwillens – haben Leser und Follower auf Facebook und Instagram 60 weitere Wortvorschläge zu Themen eingereicht, die die Menschen in Dinslaken im Jahr 2022 bewegt hatten: von „Fassadenrenovierung“ des Stammen-Hauses bis „Imagefilm“. Zum Unwort des Jahres haben die Leser und Follower den Begriff „Spaziergänger“ gewählt – für die regelmäßigen Demos unter anderem gegen Coronamaßnahmen in der Innenstadt.

Das sind unsere Vorschläge für das Unwort des Jahres 2023

„Steag-Millionen“: Wie ein Lottogewinn erschienen die geschätzten 100 Millionen Euro, die die Stadtwerke Dinslaken – eine 100-prozentige Tochter der Stadt Dinslaken – durch den Verkauf der Steag-Anteile bekommen sollten. Ein Segen scheinbar für die Pleite-Stadt Dinslaken, die absehbar in die Haushaltssicherung rutscht – mit dann empfindlichen Folgen für Bürger, Vereine, Soziales. Am Ende bleibt für die Stadt von den Millionen: nichts. Die Stadt verzichtet auf das Geld, belässt es lieber bei den Stadtwerken zur Finanzierung der Wärmewende, der Rat stimmt gegen den Protest mehrerer Parteien zu. Ohnehin sollen es nach Abzug aller Steuern und Darlehen der Stadtwerke nur noch 56 Millionen sein.

„Straßenkarneval“: Der Dinslaken Straßenkarneval soll in diesem Jahr eben nicht auf der Straße stattfinden – sondern drinnen. Die Altweiber-Party wurde vom Altmarkt in die Kathrin-Türks-Halle verlegt. Bei elf Euro Eintritt. Straßenkarneval auf der Straße sei schlicht zu aufwändig und teuer geworden, so die städtische Veranstaltungsagentur Din-Event. Den Dinslakener Karnevalisten bleibt angesichts dessen das Helau im Halse stecken. Einige denken über einen Boykott des Straßenkarnevals drinnen nach.

Gleichstellungsbeauftragte: Was muss eine Gleichstellungsbeauftragte, die innerhalb einer Stadtverwaltung mit erweiterten Befugnissen gesetzlich geschützt ist, eigentlich machen, um innerhalb der Verwaltung versetzt zu werden? Sie muss gleichstellen – offenbar zu engagiert für die Stadtspitze. Die Stelle soll neu ausgeschrieben werden – gegen den Protest mehrerer Organisationen, Politiker, ehemaliger Gleichstellungsbeauftragter aus mehreren Kommunen.

„Jugendsportpreis-Ehrung“. Ob sich die Nachwuchssportler bei der Veranstaltung, die erstmals im Dachstudio statt im repräsentativen Rathaus stattfand, wirklich geehrt fühlten, als Platzierungen und Wettbewerbe durcheinander geworfen und aus 10 Kilometern Freiwasser-Schwimmen 100 Meter wurden, ein geschenkter Blumenstrauß einfach weiterverschenkt wurde, die Technik streikte und einer wie Christian Weiß, der zu diesem Zeitpunkt schon mehrfacher Jugend-Tanz-Weltmeister war, gar nicht erst eingeladen wurde, weil er zwar in Dinslaken lebt und zur Schule geht, aber zu diesem Zeitpunkt in Voerde trainierte?

„Halle für alle“. Diesen Nachnamen trägt die Kathrin-Türks-Halle aus Sanierungszeiten. Die Sanierung sollte eigentlich mit acht Millionen Euro Fördermitteln seitens des Landes unterstützt werden. Daraus wurde nichts, weil die Stadt nicht nachweisen konnte, dass die Halle zu 80 Prozent unrentabel betrieben werden soll. Und eben das soll sie wohl auch nicht. Vor der Sanierung konnte die Stadt Vereinen oder Schulen ein Kontingent an Veranstaltungen in der KTH zur Verfügung stellen. Nach der Sanierung sollten Abiturienten für ihre Abschlussfeier und Verein Gänseblümchen für die Versteigerung zugunsten krebskranker Kinder kräftig für die Nutzung der „Halle für alle“ zahlen. Eine Halle für alle ... Finanzkräftigen?

Was ist Ihr Unwort des Jahres? Wir freuen uns auf Vorschläge! Einfach bis 10. Januar mailen an lok.dinslaken@nrz.de - oder diskutieren Sie mit auf facebook.com/nrzdinslaken bzw. instagram.com/nrzdinslaken.

