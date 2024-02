Wegen Karneval: Öffnungszeiten der Stadt Dinslaken geändert

Dinslaken Am Altweiber-Donnerstag und Rosenmontag ändert die Stadt Dinslaken ihre Dienstzeiten. Was das für Bürger bedeutet und welche Ausnahmen es gibt.

Wegen Karneval ändern sich am Altweiber-Donnerstag und am Rosenmontag die Dienstzeiten der Dinslakener Stadtverwaltung. Am Donnerstag, 8. Februar, endet die Dienstzeit um 11 Uhr. Am Rosenmontag, 12. Februar, bleibt die Stadtverwaltung ganztägig geschlossen. Doch es gibt Ausnahmen: Das Bürgerbüro Stadtmitte ist am Altweiber-Donnerstag regulär von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Das Bürgerbüro Hiesfeld ist von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Am Rosenmontag sind beide Bürgerbüros geschlossen. Die Stadtbibliothek ist am Donnerstag wie gewohnt geöffnet, also von 10 bis 18 Uhr, die Zweigstelle Lohberg steht von 15 bis 18 Uhr ebenfalls zur Verfügung. Montags sind beide Einrichtungen grundsätzlich geschlossen. Auch das Museum Voswinckelshof kann am Donnerstag wie gewohnt von 14 bis 18 Uhr besucht werden. Montags ist das Museum regulär geschlossen. Der Wertstoffhof ist am Donnerstag, wie üblich, von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Montags ist er grundsätzlich geschlossen. Die Abfallentsorgung und die Straßenreinigung werden wie gewohnt durchgeführt.

