Weihnachtsmärkte 2023: Termine für Dinslaken, Voerde, Hünxe

Nach drei Jahren Pause gibt es auf dem Weihnachtsmarkt der Albert-Schweizer-Einrichtungen am Wochenende wieder viele in den Werkstatten hergestellte Dinge zu entdecken.

Dinslaken/Voerde/Hünxe. Weihnachtsmärkte in Dinslaken, Voerde und Hünxe soll es an verschiedenen Orten geben. Eine Übersicht mit Terminen und weiteren Informationen.

Die ersten Weihnachtsmärkte in der Umgebung sind bereits gestartet.

In den kommenden Wochen stehen viele kleine und große Events an.

Hier finden Sie eine Übersicht zu den Weihnachtsmärkten in Dinslaken, Voerde und Hünxe.

In den kommenden Wochen – durch den ganzen Advent bis in die Weihnachtstage – gibt es in Dinslaken, Voerde und Hünxe wieder einige Weihnachtsmärkte, Ausstellungen und ähnliche Veranstaltungen zu besuchen.

Damit auch die Weihnachtsmarktbesuche entsprechend geplant werden können, gibt es hier eine Übersicht mit allen Terminen und Informationen zu den Weihnachtsmärkten in Dinslaken, Voerde und Hünxe, die bisher bekannt sind.

Das sind die Termine für die Weihnachtsmärkte in Dinslaken

Bereits gestartet ist der mehrwöchige Weihnachtsmarkt auf dem Neutorplatz vor der Neutor-Galerie. Dieser soll bis zum 30. Dezember die Besucher in die Dinslakener Innenstadt locken. Auch hier wird wieder ein buntes Programm in der Vorweihnachtszeit geboten. So sind die ersten Wochen auf dem Markt gelaufen.

Auch der beliebte WeihnachtsmarktAdvent am See am Rotbachsee in Hiesfeld soll wieder stattfinden. Seit 24 Jahren organisiert Dieter Petrak die Veranstaltung. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Freitag, 1. Dezember, von 15 bis 20 Uhr, am Samstag, 2. Dezember, von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 20 Uhr. Für die jüngeren Besucher schaut am Sonntag gegen Einbruch der Dunkelheit der Nikolaus auf dem Markt vorbei. Zudem gibt es Auftritte einer Tanzgruppe des TSV Kastell Dinslaken.

Am 2. Dezember wird, nach drei Jahren Pause, auch der Adventszauber in der Werkstatt der Albert-Schweizer-Einrichtungen (ASE) an der Nikolaus-Groß-Straße wieder stattfinden. Um 11 Uhr werden die Tore geöffnet. Dann warten bis 18 Uhr zahlreiche Hütten mit Eigenprodukten der ASE-Werkstätten auf die Besucher. Zahlreiche Dekoartikel, Karten, Geschenkverpackungen und allgemein dekorative Gegenstände gibt es dann zu kaufen. Das Angebot wird von externen Ausstellern abgerundet. Dazu gibt es ein buntes Programm auf der Bühne.

Der beliebte Weihnachtsmarkt in der Zechenwerkstatt wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Von Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, lädt die Freilicht AG wieder die Besucher nach Lohberg ein, um in der alten Zechenwerkstatt einen besonderen Weihnachtsmarkt zu erleben. Denn hier gibt es viel Kunsthandwerk und Selbstgemachtes zu erstehen. „Wir gehen davon aus, dass die meisten unserer Stammhändler wieder mit dabei sein werden“, sagt Lea Eickhoff von der Freilicht AG. Der Markt startet am Freitag, 8. Dezember, um 15 Uhr (bis 21 Uhr). Am Samstag, 9. Dezember, soll die Zechenwerkstatt von 10 bis 21 Uhr geöffnet sein. Am Sonntag, 10. Dezember, können die Gäste von 11 bis 18 Uhr den Weihnachtsmarkt genießen. Weitere Informationen gibt es unter www.weihnachtsmarkt-zechenwerkstatt.de im Internet.

Vom 15. bis 17. Dezember lockt der Advent an der Burg mit regionalen und qualitativ hochwertigen Ständen, ausgewählten kulinarischen Angeboten, einem stimmungsvollen Programm und einem festlichen Lichtkonzept auf den kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt. Am Freitag, 15. Dezember, startet der Markt um 15 Uhr (bis 20 Uhr). Am Samstag, 16. Dezember, können die Besucher den Weihnachtsmarkt an der Dinslakener Burg von 11 bis 20 Uhr besuchen. Am Sonntag, 17. Dezember, sind Besucher von 11 bis 19 Uhr willkommen. Sonntags öffnen zudem die Geschäfte in der Dinslakener Innenstadt von 13 bis 18 Uhr. So lassen sich auch noch die letzten Geschenke für das Weihnachtsfest finden.

Das sind die Termine für die Weihnachtsmärkte in Voerde

Traditionell am dritten Adventswochenende hätte der Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Haus Voerde stattgefunden. Allerdings ist die Veranstaltung am besonderen Ort nach 15 Jahren Geschichte. Einen Weihnachtsmarkt im Voerder Zentrum soll es allerdings trotzdem geben. Dieses Mal allerdings auf dem Rathausplatz. Der Termin bleibt der gleiche: das dritte Adventswochenende, in diesem Jahr also vom 15. bis zum 17. Dezember. Dann sollen die Bürger am Rathausplatz ein kleineres aber ebenso attraktives Angebot vorfinden. Das ist für den Weihnachtsmarkt geplant.

Auch der Spellener Sternenmarkt steht bereits im Veranstaltungskalender der Stadt Voerde. Am 2. und 3. Dezember sollen auf dem idyllischen Weihnachtsmarkt im Herzen des Dorfes vor allem Hobbybastler wieder ihre weihnachtlichen und winterlichen Waren anbieten. Am Samstag, 2. Dezember, gibt es ab 17 Uhr mit der Gastronomie ein fröhliches Einstimmen auf den eigentlichen Sternenmarkt. Der wird ab Sonntag, 3. Dezember, ab 13 Uhr eröffnet. Hier erwarten winterlich dekorierte Stände mit weihnachtlichen Dekorationen, Holzarbeiten, Schmuck, Grußkarten und mehr die Besucher. Zudem werden zwischen 13 und 18 Uhr auch die Geschäfte in Spellen zum Einkauf öffnen.

Das sind die Termine für die Weihnachtsmärkte in Hünxe

Zauberhaftes in historischem Ambiente bietet der Weihnachtsmarkt in Hünxe-Krudenburg, der in diesem Jahr am 2. Dezember von 12 bis 20 Uhr stattfinden soll und sein 25-jähriges Bestehen begeht. Der historische Ortskern wird zu diesem Anlass festlich dekoriert und die Händler verkaufen ihre Waren teilweise direkt aus den Fenstern der Häuser im Ortskern. Zu kaufen gibt es für die Besucher auch hier vor allem selbstgebastelte Weihnachtswaren. Aktuelle Infos zum Weihnachtsmarkt gibt es unter www.weihnachtsmarkt-krudenburg.de im Internet.

Eine Woche später lohnt sich ein Besuch an der Wiese zwischen dem Hünxer Hallenbad und dem Vereinsheim des STV Hünxe. Dann wartet hier ein Weihnachtsmarkt mit 40 Ausstellern und einem besonderen Programmpunkt auf die Besucher. Am Samstag, 9. Dezember, geht es um 12 Uhr los. Bis 21 Uhr sollen die Besucher dann die adventliche Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt genießen können.

Einen weiteren Weihnachtsmarkt wird es auf dem Schulte Drevenacks Hof in Hünxe-Drevenack geben. Am 2. und 3. Adventswochenende können Besucher hier die Gelegenheit nutzen und ihren Weihnachtsbaum fürs Fest selbst schlagen. Dazu gibt es einen großen Weihnachtsmarkt und Präsentkörbe zum Fest im Hofladen. Dazu Bastelangebot und Kutschfahrten für die kleinen Besucher. Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt sollen im Herbst bekannt gegeben werden. Weitere Informationen gibt es auf der Seite schulte-drevenacks-hof.de im Internet.

