Weihnachtsmarkt Dinslaken: Konzert von Fantasy fällt aus

Auf dem Dinslakener Weihnachtsmarkt gibt es auch ein Bühnenprogramm - am Wochenende allerdings mit zwei Programmänderungen.

Dinslaken Die Auftritte der Schlagersänger Mela Rose und Fantasy am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt sind kurzfristig abgesagt worden. Es gibt Ersatz.

Gleich zwei Programmänderungen gibt es an diesem Wochenende auf dem Dinslakener Weihnachtsmarkt vor der Neutor-Galerie. Eigentlich sollte am Samstag, 9. Dezember, um 18 Uhr Schlagersängerin Mela Rose auf der Bühne stehen. Für Sonntag, 10. Dezember, 17 Uhr, war das Schlagerduo Fantasy angekündigt. Auch dieser Auftritt ist abgesagt.

Der Grund: Anderweitige Termine. „Aufgrund von verschiedenen, teilweise spontanen TV-Auftritten der ursprünglich geplanten Künstler des Neutor-Weihnachtsmarktes ergeben sich an diesem Wochenende diese Änderungen im Programm“, erklärt Sandra Malleis, stellvertretende Center-Managerin der Neutor-Galerie. Für Ersatz wurde aber gesorgt: Am Samstag tritt nun um 18 Uhr Jörg Bausch auf, am Sonntag, 17 Uhr, ist Christin Stark zu hören.

