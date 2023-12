An den Seiten und in der Mitte der Zechenwerkstatt verteilen sich die Stände auf dem Weihnachtsmarkt.

Fotos Weihnachtsmarkt in der Zechenwerkstatt: Die 22 besten Bilder

Dinslaken Der beliebte Weihnachtsmarkt in Lohberg ist wieder geöffnet. Unser Fotograf hat die Eröffnung mit Bildern begleitet. Hier gibt es die Fotos.

Der Weihnachtsmarkt in der Lohberger Zechenwerkstatt lockte bereits zur Eröffnung am Freitag die Besucher an. Zahlreiche Stände mit Produkten aus der Region, viele davon selbst angefertigt, warten auf das Publikum. Besonders Freunde des Bergbaus kommen hier, nicht nur wegen des besonderen Veranstaltungsortes, ganz auf ihre Kosten. Unser Fotograf war ebenfalls vor Ort und hat schöne Bilder mitgebracht.

Hier gibt es die Bilder zum Event

Zechenwerkstatt lockt Besucher an Zechenwerkstatt lockt Besucher an In der alten Zechenwerkstatt findet ein Weihnachtsmarkt statt Foto: Markus Joosten

Zechenwerkstatt lockt Besucher an Impressionen vom Weihnachtsmarkt in der Zechenwerkstatt Lohberg Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

