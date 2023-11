Der Hünxer Weihnachtsmarkt auf der Wiese hinter dem Hallenbad soll auch in diesem Jahr wieder die Besucher anlocken.

Weihnachtsmarkt Weihnachtsmarkt in Hünxe lockt mit einmaligem Programmpunkt

Hünxe Zum Weihnachtsmarkt in Hünxe wird nicht nur der Nikolaus für die Kinder kommen. Es soll eine spektakuläre Vorführung in der Dämmerung geben.

Einen Weihnachtsmarkt in Hünxe soll es auch in diesem Jahr wieder geben. Auf der Wiese hinter dem Hallenbad und rund um das Vereinsheim Hünxe soll der Weihnachtsmarkt am Samstag, dem 9. Dezember zwischen 12 und 21 Uhr stattfinden. „Wir erwarten rund 40 Aussteller“, erklärt Timo Völksen, der den Markt mitorganisiert. Darunter natürlich auch viele Anbieter aus der Gemeinde.

Weihnachtliche Lasershow am Abend wird geboten

Doch nicht nur das: „Im Vereinsheim wird der Nikolaus zu Gast sein und für die kleineren Besucher eine Geschichte vorlesen“, erklärt Timo Völksen weiter. Die jüngeren Besucher dürften also bestens unterhalten sein. „Und zudem haben wir einen ziemlich einzigartigen Programmpunkt“, ergänzt Völksen.

Denn mit Einbruch der Dunkelheit soll es eine weihnachtliche Lasershow zu sehen geben. „Wir werden den gesamten Fußballplatz damit bespielen“, erklärt Timo Völksen. Nach den bisherigen Plänen soll die Show zumindest einmal pro Stunde zu sehen sein. „Das wird sicher einmalig“, sagt Völksen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde