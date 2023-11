Kinder können ihre leeren Stiefel in Voerder Geschäften abgeben - und bekommen sie gefüllt zurück.

Nikolaus Werbegemeinschaft in Voerde: Nikolaus-Aktion für Kinder

Voerde Die Werbegemeinschaft Voerde veranstaltet eine Nikolaus-Stiefel-Schnitzeljagd. Abgabe ist bis Sonntag möglich. So können Kinder mitmachen.

Die Werbegemeinschaft Voerde veranstaltet wieder eine Nikolaus-Aktion für Kinder. Diese können bis Sonntag, 3. Dezember, ihren geputzen Stiefel in einem der teilnehmenden Geschäfte abgeben. Am 6. und 7. Dezember ist der gefüllte Stiefel dann in einem anderen Geschäft zu finden und mit Marke und Zweitschuh zu identifizieren.

Diese Geschäfte sind dabei

Diese Läden machen mit: Seniorenpark Carpe Diem, Fliesen Herrmann, Lesezeit, Schreibwaren Groos, Fahnenbruck, Autozentrum Stevens & Hülsdonk, Optik Schmitz, Hörgeräte Dierksmeier, DVAG Irmer, Gasthof Hinnemann, NISPA, VoBa Rhein-Lippe, Reiseüro Ankerplatz, Badausstellung Römer, Fleischerei Rühl.

