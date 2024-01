Wetter in Dinslaken: Kommt nach dem Dauerregen der Schnee?

Dinslaken Ab dem Wochenende soll es in Dinslaken deutlich kälter werden. Wie wahrscheinlich ist Schnee? Das sind die Wetteraussichten für die Region.

Regen, Regen, Regen und dazu recht milde Temperaturen: Damit soll am Wochenende Schluss sein. Nach den Niederschlägen kommt jetzt nämlich die Kälte. Das sind die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die hiesige Region:

Am Samstag soll es stark bewölkt bis bedeckt sein. Zeitweise ist leichter Niederschlag vorhergesagt. Könnte es schneien? Bei angekündigten Höchstwerten zwischen 3 und 6 Grad wohl eher unwahrscheinlich. „In den tiefsten Lagen gibt es meist Schneeregen oder Regen“, so der DWD. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zu Sonntag ist es weiterhin stark bewölkt. Der DWD erwartet etwas Schneeregen bei leichtem Frost zwischen 0 und -4 Grad. Am Sonntag lässt sich dann neben dichten Wolken endlich auch die Sonne mal wieder blicken. Ab dem Mittag soll es auch keine Niederschläge mehr geben. Höchsttemperaturen bis +2 Grad sind angekündigt. Aber windig könnte es werden. Vereinzelt seien steife Böen nicht ausgeschlossen, so der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht zum Montag wird es noch kälter: Die Temperaturen fallen auf -3 bis -7 Grad. Dabei ist es in der Region überwiegend stark bewölkt, nur ganz lokal könnte es Schneeschauer geben.

Das sind die Pegelstände von Rhein und Emscher

Und wie entwickeln sich die Pegel an Rhein und Emscher? Der Wasserstand des Rheins ist am Messpunkt in Duisburg-Ruhrort von Donnerstag auf Freitag binnen 24 Stunden erneut um knapp einen Meter (97 Zentimeter) auf 9,13 Meter angestiegen. Auch in Wesel stieg der Pegel um 110 Zentimeter auf 8,69 Meter (Stand: Freitag, 13 Uhr).

Die Emscher hingegen führt weniger Wasser als noch vor einigen Tagen. Den höchsten Pegel am Messpunkt an der Heerstraße erreichte der Fluss in den letzten sieben Tagen am Donnerstag (4. Januar) um 17 Uhr mit 3,88 Metern. Seitdem nimmt der Wasserstand ab. Am Freitag (5. Januar, 14.25 Uhr) war die Emscher an der Heerstraße 3,51 Meter hoch. Innerhalb sechs Stunden ist der Pegel dort bereits um 15 Zentimeter gesunken.

