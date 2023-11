„Wintermezzo“ mit Disco-Flair in der Kathrin-Türks-Halle 

Dinslaken Von Heilig Abend bis Silvester gibt es wieder internationales Varieté in Dinslaken. Für eine Vorstellung verlosen die Stadtwerke Tickets

„Licht aus! - Spot an!“: Wenn man in den 70er Jahren diesen Spruch hörte, wusste man, dass die Stars im Fernsehen vor Livepublikum auf der Bühne standen. Nun greift Raoul Schoregge (Chinesischer Nationalcircus) diesen ikonischen Spruch auf, um Varieté-Stars im bunten Rampenlicht in Szene zu setzten. Zum zweiten Mal wird die Kathrin-Türks-Halle in Dinslaken von Weihnachten bis Silvester in ein Varietétheater verwandelt und das Motto des diesjährigen „Wintermezzo“ lautet „Disco Disco“.

Zu den Beats einer Zeit, als sich Hits noch mit 45 Umdrehungen pro Minute auf dem Plattenteller drehten, wirbeln Menschen durch die Lüfte, fliegen Keulen und verschwinden Gegenstände. In „Disco Disco“ treffen Akrobatik auf charmante Comedy und die Aufhebung der Schwerkraft auf die Poesie magischer Momente.

Chinesische Akrobaten

So gelingt dem französischen Clown Toni Florees der Spagat zwischen tollpatschigem Klamauk und filigraner Komik, während Sheyen Caroli aus Italien mit ihrer Contortion-Choreografie Statements setzt. Daniel Hochsteiner definiert Geschwindigkeit in der Jonglage neu. Mit Sabeth Dannenberg hat eine deutsche Artistin Chinese Pole zu ihrem Steckenpferd erklärt. Das Trapez-Duo Charisma zog u. a. schon im Circus Roncalli das Publikum in seinen Bann. Alexis Brunetaud belegt aktuell den achten Platz der Weltrangliste der Trialbikefahrer. Und natürlich dürfen in einem Programm von Raoul Schoregge auch chinesische Akrobaten um die Choreographin Sun Qing Qing nicht fehlen.

Das „Wintermezzo“ findet von Heiligabend bis Silvester statt. Die Termine für die Vorstellungen sind Sonntag, 24. Dezember, 13 Uhr, Montag, 25. Dezember, 19.30 Uhr, Dienstag, 26. Dezember, 15.30 Uhr, 19.30 Uhr, sowie von Mittwoch, 27. Dezember bis Freitag, 29. Dezember, jeweils 19.30 Uhr und am Samstag, 30. Dezember, und Sonntag, 31. Dezember, jeweils um 15.30 und 19.30 Uhr. Tickets für alle Veranstaltungen gibt es ab 44 Euro in der Stadtinformation am Rittertor sowie über www.reservix.de.

Karten zu gewinnen

Die Stadtwerke Dinslaken haben für die Vorstellung am Freitag, 29. Dezember, 19.30 Uhr Tische in der ersten Reihe reserviert und verlosen 6 mal 2 Tickets inkl. Sekt und einer weiteren kleinen Überraschung. Wer dabei sein und gewinnen möchte, schickt bis einschließlich 10. Dezember entweder eine E-Mail an aktion@stadtwerke-dinslaken.de oder nimmt über Facebook und Instagram am Gewinnspiel der Stadtwerke Dinslaken teil. Die Gewinner werden benachrichtigt.

