Wunschbaum-Aktion Dinslaken: Hier gibt es noch Karten

Dinslaken Viele Dinslakener haben schon dafür gesorgt, dass bedürftige Kinder ein Geschenk an Weihnachten bekommen. Einige Karten sind aber noch vorhanden.

Über die große Hilfsbereitschaft der Menschen in Dinslaken freut sich Helga Hendricks, Organisatorin der Wunschbaum-Aktion. Zahlreiche Kärtchen mit Wünschen von bedürftigen Kindern wurden schon von den Wunschbäumen in Dinslakener Geschäften gepflückt. Nur noch wenige Karten sind vorhanden.

Damit sich alle Kinder, die im Vorfeld in Abstimmung mit dem städtischen Jugendamt ermittelt wurden, auf ein Geschenk an Heiligabend freuen dürfen, müssen auch die übrigen Karten einen Spender finden. Wer einem Kind einen Wunsch erfüllen will, geht einfach in eines der Geschäfte, nimmt einen Wunschzettel vom Baum, kauft und verpackt das gewünschte Geschenk (rund 25 Euro) und bringt es zurück ins Geschäft. Auf diese Weise konnten im vergangenen Jahr 470 Kinderwünsche erfüllt werden. Die Übergabe der Geschenke erfolgt am Dienstag, 19. Dezember, im Stadthaus. In den Tagen bis Weihnachten werden sie dann zu den Familien gebracht.

In diesen Geschäften gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch Karten: Leder Berensen, Neustr. 31 (4), Parfümerie Pieper, Neustr. 28 (5), Decobar, Bahnstr. 10 (3), NRZ-Redaktion, Friedrich-Ebert-Str. 40, 1. Etage (10), Malteser-Apotheke, Neustr. 2-4 (3), Autohaus Nagel, Wilhelm-Lanteamann-Str. 102/104 (6), auch bei Foto Wolff, Bahnstr. 2b, soll es nach Auskunft von Helga Hendricks noch Wunschkarten geben. Wer Geld spenden möchte, kann dies ebenfalls in den Geschäften tun: Zu jedem Wunschbaum gehört auch eine Spardose.

