Weihnachten Wunschbaumaktion in Hünxe: Was sich die Kinder wünschen

Hünxe Zum siebten Mal haben die Gemeinde und das Evangelische Kinderheim Wesel die Wunschbaumaktion organisiert. Wie hoch die Spendenbereitschaft war.

Gerade einmal vier Tage hat es gedauert, da waren die Zettel der Wunschbaumaktion auch schon wieder vergriffen: Zum siebten Mal hat die Gemeinde Hünxe in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Kinderheim Wesel in diesem Jahr die Wunschbaumaktion ausgerichtet. Dabei wurden die Weihnachtswünsche von 43 Kindern erfüllt – und zusätzlich 1460 Euro gespendet. „Dieses Jahr war für viele Haushalte ein schwieriges Jahr. Umso mehr freut es mich, dass die Spendenbereitschaft noch einmal höher ist als 2022“, sagt Anja Walter-Wytzisk vom Evangelischen Kinderheim.

Die schön verpackten Geschenke hat sie am Montag im Rathaus abgeholt. Und auf die Hünxer ist Verlass: Alle Wünsche wurden rechtzeitig erfüllt. „Viele Eltern haben die Geschenke gemeinsam mit ihren Kindern vorbeigebracht. Einige Kinder haben zusätzlich auch noch Bilder gemalt oder Briefe für die beschenkten Kinder geschrieben“, erzählt Andrea Schürmann von der Gemeinde.

Kinder wünschen sich Bettwäsche und Handtücher

Was häufig auf den Wunschzetteln zu lesen war? „Die Klassiker“, sagt Anja Walter-Wytzisk. Dazu gehören nämlich nicht unbedingt die neusten Technikgeräte oder Spiele, sondern Dinge des Alltags wie Bettwäsche oder Handtücher. Aber auch speziellere Wünsche sind dabei: So hat sich ein Kind eine Mini-Drohne gewünscht, ein anderes ein Steckenpferd. Das jüngste Kind, dessen Weihnachtswunsch erfüllt wurde, ist fünf, das älteste 18 Jahre alt.

Die Geschenke gehen an Kinder, die in Wohngruppen des Kinderheims in Drevenack, Voerde, Friedrichsfeld und Dinslaken leben. Ausgepackt wird natürlich erst an Heiligabend. „Es ist schön zu sehen, wenn neun Geschenke für neun Kinder der Wohngruppe unterm Baum liegen. Die Augen werden strahlen“, ist sich Anja Walter-Wytzisk sicher.

Und schon jetzt steht fest: Auch im nächsten Jahr wird es wieder eine Wunschbaumaktion in Hünxe geben. „Es ist so wichtig, das Kinderheim zu unterstützen. Es leistet eine wichtige Arbeit für unsere Gemeinde und die Nachbarkommunen“, betont der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Klaus Stratenwerth.

