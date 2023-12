Wunschbaumaktion: In Voerde werden 180 Geschenke verteilt

Voerde Stadt und Einzelhändler haben wieder die Weihnachtswunschaktion durchgeführt. Das sagte Bürgermeister Dirk Haarmann zum Abschluss der Aktion.

Gemeinsam mit dem Stadtmarketingverein und den Werbegemeinschaften Voerde, Möllen, Spellen und Friedrichsfeld hat die Stadtverwaltung auch in diesem Jahr die Weihnachtswunschaktion für einkommensschwache Familien organisiert. Jetzt wurden die 180 Weihnachtsgeschenke von den teilnehmenden Geschäften ins Rathaus gebracht.

Die Geschenke werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs Soziales und Jugend an die Familien übergeben. „Herzlichen Dank an alle Voerderinnen und Voerder, die in der Vorweihnachtszeit einen Weihnachtswunsch erfüllt haben. Nicht jede Familie in Voerde kann sich Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder leisten, deshalb hat die Weihnachtswunschaktion einen wichtigen Anteil daran, dass sich auch Kinder aus einkommensschwachen Familien über einen langgehegten Wunsch freuen können“, sagte Bürgermeister Dirk Haarmann bei der Geschenkübergabe im Rathaus.

Die Bürgerinnen und Bürger konnten in der Vorweihnachtszeit in Voerder Geschäften die Wünsche von den Kindern entgegennehmen, Ihnen die Wünsche erfüllen und die verpackten Geschenke wieder in den Geschäften abgeben. Bei der Weihnachtswunschaktion waren in Voerde Schreibwaren Groos, Modepartner Ten Have, Blumen Jakobs, Hausgeräte Quil und Marktkauf dabei. In Möllen waren die Barbara-Apotheke sowie Haarmoden Mackenbrock und die Praxis für Ergotherapie Bückemeier & Garwermann dabei. In Spellen beteiligten sich Hülsermann Wohnen-Kochen-Genießen, die Sparkasse und Schulte-Ortbeck Floristik sowie Gartenbau an der Aktion. In Friedrichsfeld konnten die Wunschanhänger bei Buch & Präsent Mila Becker, der Rochus-Apotheke und dem Gesundheitszentrum Holl mitgenommen werden.

