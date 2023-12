Zimkeit: Dinslaken braucht Unterstützung durch das Land

Dinslaken Stefan Zimkeit, Landtagsabgeordneter für Dinslaken, will drei Rettungspakete beantragen, die den Kommunen aus der Finanznot helfen sollen.

„Wir werden in den abschließenden Haushaltsberatungen drei Rettungspakete beantragen, die für Dinslaken von großer Dringlichkeit sind“, kündigt Stefan Zimkeit, SPD-Landtagsabgeordneter für Dinslaken und Oberhausen an: „Ein Rettungspaket für die Kitas, eines für die offenen Ganztagsgrundschulen, eines für Sozial- und Gesundheitseinrichtungen.“ Hinzu kämen 17 Investitionspakete, die von der Digitalisierung bis hin zum Bus- und Bahnverkehr alle Bereiche abdecken, in denen der Investitionsstau am größten ist.

„Außerdem möchte ich erreichen, dass der kommunale Anteil am NRW-Steueraufkommen auf 24 Prozent erhöht wird“, betont Zimkeit. Diese Maßnahme könne die Finanzsorgen im Rathaus deutlich mildern. Wichtig sei, dass dies alles solide finanziert sei. „Dazu gehören aus meiner Sicht auch neue Schulden, weil es um Investitionen in die künftige Generation geht. Deshalb ist es trotz Schuldenbremse möglich, in konjunkturellen Krisen neue Kredite aufzunehmen“, so Zimkeit.

Er möchte in die Investitionsoffensive die NRW.Bank mit einbinden. „Außerdem sind 26.000 Stellen im öffentlichen Dienst des Landes leider immer noch unbesetzt. Die dadurch freiwerdenden Mittel sollten aber nicht als eine Art Sparstrumpf des Finanzministers dienen, sondern lieber in die Rettungspakete fließen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde