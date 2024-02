Dinslaken FDP-Ratsherr Dennis Jegelka stärkt der Bürgermeisterin in der Debatte den Rücken. Und greift die versetzte Gleichstellungsbeauftragte an.

FDP-Ratsherr Dennis Jegelka stellt sich in der Debatte um die umstrittene Versetzung der Dinslakener Gleichstellungsbeauftragten hinter Bürgermeisterin Michaela Eislöffel. Diese hatte die Gleichstellungsbeauftragte Karin Budahn-Diallo Ende November überraschend innerhalb der Verwaltung versetzt und die Gründe in einem mehrseitigen Brief an alle Ratsleute ohne Vertraulichkeitsvermerk dargelegt. Das hatte zu Kritik aus Politik und Gesellschaft und zu einer Unterschriftensammlung für die Wiedereinstellung der Gleichstellungsbeauftragten geführt. Zuletzt hatte Anke Schott, ehemalige Gleichstellungsbeauftragte aus Hünxe, die Aufsichtsbehörde eingeschaltet - unter anderem, weil das Landesgleichstellungsgesetz keine Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten vorsehe - und die SPD hatte eine Anfrage dazu gestellt. Die Gleichstellungsbeauftragte hat sich zum Thema bislang nicht geäußert - ihr wurde dazu Auskunftsverbot erteilt.

„Ich sehe die aktuelle Hetzjagd gegen die Bürgermeisterin als unverhältnismäßig an und bin der Überzeugung, dass dies ein negatives Licht auf unsere Stadt sowie auf sie als Arbeitgeber wirft“, erklärt dazu nun Dennis Jegelka. „Die Befugnis zur Abberufung berufener Personen liegt allein im Ermessen der Bürgermeisterin“, so der FDP-Stadtverordnete: „Wenn sie der Meinung ist, dass eine Abberufung notwendig ist, obliegt es ihr, diese Entscheidung zu treffen.“ Die „anhaltenden, quälenden und stichelnden Nachfragen“ anderer Fraktionen im Rat der Stadt Dinslaken würden lediglich dazu dienen, „die Bürgermeisterin öffentlich zu diskreditieren und in ein negatives Licht zu rücken“, so Jegelka.

Vergleich mit AfD-Verbotsverfahren

Er rät der SPD und anderen Fraktionen „ihre eigene Personaldebatte“ zu beachten und „entsprechende Konsequenzen“ zu ziehen, anstatt sich in eine „unverhältnismäßige Kritik an der Bürgermeisterin zu verstricken“. Eine Wiedereinstellung der abberufenen Gleichstellungsbeauftragten „würde meiner Meinung nach eher das Klima weiter vergiften als verbessern.“ Jegelka weiter: „Ein solches Vorgehen könnte mit dem eventuellen Verbotsverfahren der AfD verglichen werden, und ein Scheitern dieses Vorgehens könnte möglicherweise die negativen Auswirkungen verstärken.“

Jegelka wirft Mitarbeiterin „Nachjammern“ und „Nachtreten“ vor

Er selbst betrachte die Versetzung der Gleichstellungsbeauftragten „mit der gebotenen Sachlichkeit“. Seiner Auffassung nach habe die Bürgermeisterin „im Rahmen ihrer Zuständigkeiten gehandelt“, die Art und Weise der Versetzung sollte „sachlich bewertet werden“, so Jegelka, der auch die frühere Gleichstellungsbeauftragte angreift: Sie könne „jetzt auf der neuen Stelle zeigen, dass die Bürgermeisterin im Unrecht war und Ihre Fähigkeiten und Arbeitskraft voll in die neue Position einbringen, anstatt nachzutreten und nachzujammern.“ Es sei „verständlich, dass sie in Ihrer Ehre verletzt und gekränkt ist, aber sich jetzt weiterhin in der Opferrolle zu suhlen und nach Sympathisanten zu suchen ist der meiner Sicht der falsche Weg, so Dennis Jegelka in der Stellungnahme. Die versetzte Gleichstellungsbeauftragte solle dies „eher als Chance ansehen.“

Appell an andere Ratsfraktionen

Die Bürgermeisterin trage die „alleinige Verantwortung für die Personalentscheidungen“ und es liege nicht im Interesse der Stadt Dinslaken, „solche Angelegenheiten in der Öffentlichkeit zu einer Schlammschlacht werden zu lassen.“ Dennis Jegelka appelliert „an alle Fraktionen, ihre Energie darauf zu konzentrieren, konstruktiv an der Lösung von kommunalen Herausforderungen zu arbeiten, anstatt persönliche Angriffe zu starten.“ Die Fraktionen sollten „einen respektvollen Umgang miteinander sowie mit den getroffenen Entscheidungen“ wahren und „Interna und vertrauliche Unterlagen so behandeln, wie sie eingestuft sind, als vertraulich.“ (aha)

