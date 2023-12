Bei einem Unfall in Dortmund ist ein 82-jähriger Mann gestorben.

Unfall 82-Jähriger fährt in Dortmund gegen Hauswand und stirbt

Dortmund. Ein 82-jähriger Dortmunder ist am Montag mit seinem Auto ungebremst gegen eine Hauswand gefahren. Er verstarb noch am Unfallort.

Ein 82-Jähriger ist in Dortmund mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Mann sei am Montagvormittag plötzlich über die Gegenfahrbahn gefahren und mit seinem Wagen ungebremst gegen die Hauswand geprallt, teilte die Polizei mit.

Der Verkehr auf dem Wickeder Hellweg wurde für die Unfallaufnahme mehrere Stunden lang über eine Spur geführt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. (dpa)

