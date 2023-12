Dortmunder stirbt nach Attacke - 19-Jähriger in U-Haft

In der Dortmunder Kaiserstraße ist ein Mann so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus starb. Ein 19-Jähriger wurde als Tatverdächtiger festgenommen (Symbolbild).

Dortmund. Ein 19-Jähriger wird verdächtigt, in Dortmund einen Mann (34) so schwer verletzt zu haben, dass dieser starb. Er schweigt zu dem Vorwurf.

Ein 19 Jahre alter Mann aus Dortmund soll am Dienstag (5. Dezember) gegen 17.40 Uhr in der Kaiserstraße in Dortmund einen 34 Jahre alten Dortmunder lebensgefährlich verletzt haben. Der 34-Jährige starb später im Krankenhaus, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund am Mittwoch mitteilen.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Er wurde am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ Haftbefehl. Der 19-Jährige habe zu dem Vorwurf bis jetzt noch nichts gesagt, so die Staatsanwältin Gülkiz Yazir.

Attacke in Dortmund auf offener Straße

Die Tat habe sich auf offener Straße ereignet. Zuerst sei der junge Mann geflohen. Doch er sei später zurückgekommen und habe sich der Polizei, die schon in der Kaiserstraße war, zu erkennen gegeben.

In welcher Verbindung die beiden Männer zueinander stehen, dazu macht die Staatsanwältin am Mittwoch keine Angaben, auch nicht zu einem Motiv. Welcher Art die tödlichen Verletzungen sind - ob Stich- oder Schussverletzungen beispielsweise, dazu sagt die Staatsanwaltschaft wegen der laufenden Ermittlungen nichts. (JaK)

