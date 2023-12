Premiere der X-Mas-Show 2023 in Dortmund – die besten Bilder vom Flic Flac.

Flic Flac in Dortmund – Die besten Bilder

Dortmund Atemberaubende Artistik, packende Lichtshow und ein Publikumsliebling: Die X-Mas-Show des Flic Flac hatte am Donnerstag Premiere. Die Highlights.

Furiose Premiere eines Dortmunder Klassikers: Die neue X-Mas-Show des Circus Flic Flac ist packend wie immer. Die fast zweieinhalbstündige Weihnachtsshow lässt kaum Zeit zum Durchatmen. Sogar der Dortmunder Lottogewinner Chico, der sich die Premiere mit seiner Freundin Candice ansah, hatte am Donnerstag einen kurzen Auftritt: Als „Zufalls-Gast“ aus dem Publikum bekam er von Comedy-Act Chantall ein Mikro in die Hand gedrückt, um sie in guter alter Showbühnen-Manier anzukündigen. „Meine Damen und Herren, hier ist die schöne Chantall!“

Womit wir bei den Show-Highlights wären. Chantall gehört definitiv dazu, auch ohne große Artistik. Flic-Flac-Stammgäste wissen: Comedy- oder Clownerie-Acts gibt‘s in jeder X-Mas-Show – aber nicht immer gehören sie zu den Höhepunkten. Bei Chantall ist das anders. Die rassige Berlinerin braucht ihre Peitsche eigentlich nicht, um das Dortmunder Publikum hörig zu machen. Ihr Charme reicht völlig (und ihre Po-Polster).

Sechs weitere Highlights der Dortmunder X-Mas-Show:

Auch Alan Silva zieht das Dortmunder Publikum in seinen Bann. An den Strapaten, zwei langen Tüchern, kreist der Brasilianer hoch über der Manege, lässt sich stürzen, hängen, wirbeln. Eine atemberaubende Mischung aus Artistik, Kraft und Anmut.

Gleiches gilt für Artsiom Haurylik: In seinem Cyr-Wheel, einem übergroßen „Hula-Hoop-Reifen“, rotiert der Belarusse über die Bühne und beweist eindrücklich, wie simpel große Zirkuskunst sein kann.

Wie? Und woher?! Die Illusions-Truppe Magus Utopia aus den Niederlanden bringt beim Flic Flac eine Alptraum-Zaubershow in die Manege. Danach fragt man sich noch lange: Wie konnte der Träumer aus dem hochhängenden Käfig entkommen?

Das Duo Avital berherrscht einen Zirkus-Klassiker perfekt: das Trapez. Das deutsch-britische Artistik-Paar nutzt die besondere Größe des Flic-Flac-Zeltes für Trapez-Kunststücke, die dem Publikum den Atem rauben.

Viel braucht Markin nicht, um das Publikum zu beeindrucken – nur seinen Kopf und eine lange Stange. Wenn der mächtige Russe den fahnenmast-langen „Perch“ auf dem Kopf balanciert, tut es schon beim Zuschauen weh. Ach ja: Haben wir erwähnt, dass ein Artistik-Duo an der Stange turnt?

Endlich zurück in Dortmund: Natürlich gehören auch die Helldriver mit ihrem „Globe of Speed“ (vormals Todeskugel) zu den Highlights – die neun Männer und eine Frau bilden den krönenden Abschluss der Show. Wie sie mit ihren zehn Motorrädern durch die Stahlgitter-Kugel rasen können, ohne zu kollidieren, ist selbst Flic-Flac-Stammgästen immer noch ein Rätsel.

Zehn Bikes in einer Stahlkugel: Die Helldriver sind zurück beim Flic Flac in Dortmund. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

15 Show-Acts, packender Soundtrack und spektakuläre Lightshow

Dazu kommen acht weitere Show-Acts, ein packender Soundtrack und ein spektakuläres Licht-Konzept. Es erstaunt jedes Jahr aufs Neue, wie mühelos es das Flic-Flac-Team schafft, alle Acts als Einheit zu präsentieren: Die lichtgewaltige Eröffnungs-Performance bringt mit der ersten Sekunde alle Akteurinnen und Akteure aufs Tableau – der gemeinsame Abschluss schließt den Kreis. Eine Show aus einem Guss.

Die X-Mas-Show 2023 des Circus Flic Flac in Dortmund läuft von 14. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024.

