Feuerwehr-Einsatz Leerstehendes Wohngebäude in Dortmund steht in Flammen

Dortmund In einem leerstehenden Gebäude in Dortmund brennt es. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Ein Feuer im Dortmunder Süden hat in der Nacht zum Samstag zu einer starken Rauch- und Geruchsbelästigung geführt. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen auf X (vormals Twitter) mit. Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Um 5 Uhr morgens waren die Löscharbeiten noch in vollem Gange, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Der Brand war demnach am frühen Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in einem älteren, größeren Wohnhaus ausgebrochen. Das Gebäude steht demnach leer. Das gesamte Haus samt Dachstuhl sei in Brand geraten. (dpa)

