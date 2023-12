In einer LWL-Klinik in Dortmund-Aplerbeck (im Bild die Forensik) wurde am Samstag ein Mann getötet.

Gewaltdelikt Mann in Dortmunder Psychiatrie getötet – Mülheimer in Haft

Dortmund/Mülheim In einer psychiatrischen Klinik in Dortmund ist am Wochenende ein Mann (67) getötet worden. Ein Patient aus Mülheim gilt als verdächtig.

Wenige Tage nach einer tödlichen Gewalttat in Dortmund-Aplerbeck sitzt ein Verdächtiger in Haft. Polizei und Staatsanwaltschaft machten die blutige Tat erst am späten Mittwochnachmittag öffentlich. Sowohl das Opfer als auch der mutmaßliche Täter seien Patienten der Psychiatrie gewesen, heißt es.

Details nannte der zuständige Dortmunder Staatsanwalt Carsten Dombert zunächst nicht. Nur so viel ist klar: Am späten Samstagabend (2. Dezember) kam es in der LWL-Klinik zu einem Tötungsdelikt. Opfer ist ein Mann (67) aus Lünen. Er sei gegen 23.35 Uhr von einem weiteren Insassen angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er kurz darauf im Krankenhaus starb. Zum Hergang der Tat ist bisher nichts bekannt – ebenso wenig zur Tatwaffe und zum Motiv des Täters.

Tötungsdelikt in Dortmunder Psychiatrie – Patient verdächtig

Die Polizei habe noch in der Klinik einen Mann (42) aus Mülheim festgenommen. Er gelte als verdächtig, so Dombert. Er wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß einen Unterbringungshaftbefehl erließ. Heißt: Anders als bei einer üblichen Untersuchungshaft kam der Verdächtige nicht in eine JVA, sondern in ein psychiatrisches Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt. Ob er als schuldunfähig und vermindert schuldfähig gilt, muss das Gericht entscheiden.

