Dortmund/Gelsenkirchen. Nachdem ein Gelsenkirchener Busfahrer in der Dortmund Nordstadt im Juni beklaut wurde, sucht die Polizei mit Fotos nach den Tätern.

Es war ein später Sommerabend am 21. Juni 2023 in der Dortmunder Nordstadt, ein damals 46-jähriger Busfahrer aus Gelsenkirchen gegen 23.20 Uhr von vier junge Männern in seiner Pause überrascht wurde. Sie stiegen in den Bus ein, drückten ihn wenig später auf dem Fahrersitz sitzend nach hinten und ließen seine Geldbörse mit einem niedrigen dreistelligen Betrag und der Kreditkarte mitgehen. Später flüchteten die Täter in Richtung Dietrich-Keuning-Park.

Die Polizei Dortmund hofft auf weitere Hinweise zu einem Raubüberfall auf einen Busfahrer in der Nordstadt im Juni 2023. Foto: Polizei NRW

Die Geldbörse tauchte schnell wieder auf– die hatte ein Passant an der U-Bahn-Haltestelle „Leopoldstraße“ auf dem Boden gefunden – doch das Geld und die Kreditkarte waren weg und die Täter ebenfalls. Nur einen Tag später, am 22. Juni 2023, zahlten die mutmaßlichen Täter mit der Karte, am 16. August wurde die Karte außerdem unberechtigt im Internet verwendet. Damals beschrieb das Opfer die Täter wie folgt: etwa 15 bis 16 Jahre alt, circa 180 cm groß, von schlanker Statur und trugen dunkle Kleidung. Einer von ihnen hatte lockiges Haar.

Die Polizei Dortmund fahndet jetzt öffentlich mit Fotos nach den Tätern und hofft auf neue Hinweise in dem Fall. Auf den von der Behörde veröffentlichten Bildern sieht man drei junge Männer, alle dunkelhaarig, die jeweils einen Rucksack tragen.

Wer die Jugendlichen kennt oder Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen kann, soll sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231 1327441 melden. Weitere Fotos gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund