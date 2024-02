Von Straßenbahn überrollt - Unfallopfer verstorben

Eine Person wurde auf der B1 in Dortmund von der Stadtbahn überrollt und starb

Dortmund Auf den Gleisen entlang der B1 in Dortmund ist es zu einem tragischen Unfall gekommen - und in der Folge zu erheblichem Verkehrschaos

Eine Person ist am Samstag, gegen 17:30 Uhr bei einem schweren Unfall in Dortmund auf der B 1 im Gleisbereich der Tram in der Nähe der Haltestelle Voßkuhle ums Leben gekommen. Sie wurde durch die einfahrende Stadtbahn erfasst und überrollt. Auch die rasch herbeigerufenen Notfallhelfer konnten nur noch wenig ausrichten.

Sowohl der Fahrzeugführer der Straßenbahn als auch einige Fahrgäste und Augenzeugen erlitten einen Schock und wurden vor Ort psychologisch betreut. Für die Arbeit der Einsatzkräfte und die Ermittlungen musste die B1 in Richtung Unna für mehrere Stunden gesperrt werden. Dies führte besonders aufgrund des abfließenden Messeverkehrs der „Jagd und Hund“ zu einem erheblichen Chaos und zu heftigen Staus auf der B1. Die Polizei kann bisher weder Angaben über den Hergang des Unfalls noch über die Identität des Opfers machen. (red)

