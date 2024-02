13 Düsseldorfer Restaurants gehören zu besten in Deutschland

Düsseldorf Das Magazin „Der Feinschmecker“ hat wieder die 500 besten Restaurants gekürt. Darunter sind 13 Lokale in Düsseldorf. Das sind die Top-Adressen.

Wer zu den Top-Adressen in der gehobenen Gastroszene gehören will, der muss punkten: mit Geschmack, Service und Ambiente. In seinem neuen Restaurantguide hat das Magazin „Der Feinschmecker“ die 500 besten Restaurants in Deutschland im Jahr 2024 gekürt. In das Ranking haben es auch 13 Düsseldorfer Lokale geschafft – wenn auch nicht bis ganz an die Spitze.

Unter den Düsseldorfer Restaurants schneidet „1876 Daniel Dal-Ben“ (Grunerstraße 42a) am besten ab. Das Lokal erhält 3,5 von fünf möglichen Punkten. „Mit nur einer Handvoll Tischen ein Wohnzimmer zum Wohlfühlen, im Sommer lockt die kleine Terrasse. Bei seinen stetig wechselnden Menüs lässt Daniel Dal-Ben seine venezianischen Wurzeln bei kreativen und geschmacksintensiven Gerichten um hochwertige Zutaten einfließen“, so die Testerinnen und Tester. Ihr Fazit: „Kreativgenuss mit besten Zutaten in intimem, zwanglosem Wohnzimmer-Setting.“

Acht Düsseldorfer Restaurants erhalten 3 von 5 Punkten

Acht der 13 gekürten Restaurants in Düsseldorf haben drei von fünf Punkten erhalten, darunter das „Le Flair“ (Marc-Chagall-Straße 108). Es punktet mit seiner französisch-mediterranen Produktküche im Edel-Bistro-Setting. „Der Purismus steht nicht im Widerspruch zu wollüstigen Geschmacksbildern“, heben die Testesser in ihrer Bewertung hervor.

Viel Lob gibt es auch für die Küche im Restaurant „Yoshi by Nagaya“ (Kreuzstraße 17). „Hochwertiger Japan-Genuss mit Anspruch in intimen Rahmen“, lautet das Fazit des „Feinschmeckers“. Etwas mehr Kritik – aber trotzdem drei Punkte – gibt es für das Stammhaus „Nagaya“ (Klosterstraße 42). Hier treffen japanische und europäische Küche aufeinander. Negativ fiel den anonymen Testessern der Service auf. „Trotz aktueller Gastro-Personalsorgen: Auf diesem Niveau sollte leergegessenes Geschirr nicht minutenlang unbeachtet stehenbleiben“, finden sie. Sie wünschen sich in ihrer Bewertung wieder mehr Fokus aufs „gewohnte Genusserlebnis mit Anspruch und professioneller Gastlichkeit“.

Restaurant des Steigenberger Parkhotels ebenfalls in Top 500

Ebenfalls drei Punkte erhält das „Pink Pepper“ im Steigenberger Parkhotel an der Kö. Die Kritiker loben die fernöstliche Inspiration regionaler Zutaten. Ein weiteres Lokal in einem Hotel schaffte es in die Top 500: „Fritz’s Frau Franzi“ im Hotel „The Fritz“ (Adersstraße 8). „Küchenchef Tobias Rocholl vermeidet Industriezucker und setzt anstelle von Butter auf regionale Öle und Olivenöl“, heben die Tester hervor. Seine kreativen-leichten Gerichte gibt es als Menü und à la carte, darunter zahlreiche vegetarische und vegane Optionen. Fazit: entspannter Genuss mit Anspruch in zwanglosem Rahmen.

Jörg Wissmann vereint im „Jae“ (Keplerstraße 13) europäisch basierte Küche mit asiatischen, vor allem koreanischen Einflüssen. Das kommt bei den Testessern an, ebenso das elegant-lässige Ambiente. „Entspannter Genuss mit Anspruch und individueller Note in zwanglosem Rahmen“, lautet das Fazit. Drei Punkte gibt es auch für das Restaurant „Im Schiffchen“ (Kaiserswerther Markt 9). Das Lokal bietet vor allem Gerichte mit französischem Touch an. Bewertung der Tester: „Kulinarik-Historie zum Anfassen mit einigen Wacklern und professioneller Gastlichkeit.“

Zwölf Restaurants an der Spitze Das monatlich erscheinende Gourmet-Magazin hat den Angaben zufolge Testerinnen und Tester in ganz Deutschland auf den Weg geschickt, um sich anonym und unabhängig ein Urteil zu bilden. Nur zwölf Restaurants haben fünf von fünf möglichen Punkten erhalten. Zu diesen erfolgreichsten Restaurants gehört nur eins in NRW – das Vendôme in Bergisch Gladbach.

Viel Lob hat das Lokal „Phoenix Restaurant & Weinbar“ im Dreischeibenhaus erhalten. „Vielleicht Düsseldorf schönstes Restaurant: Eine Mischung aus 60er-Jahre Design mit Petrolblau und Natursteinboden trifft auf modernen Komfort und zeitgenössische Kunst bei angenehmer Gastlichkeit“, so die Kritiker. Aber: Das Restaurant wird Ende Februar schließen. Danach soll das es als Business-Restaurant und Bistro wieder eröffnen.

Vier Lokale in Düsseldorf bekommen 2,5 Punkte

Vier weitere Lokale haben 2,5 Punkte bekommen, darunter das „Zwanzig23 by Lukas Jakobi“. Hervorgehoben wird seine weltoffene Kreativküche. „Es wird sich nicht gescheut, wie bei Kimchi-Beurre blanc zur zarten Lachsforelle druckvoll zu würzen. Eifeler Kaninchen erhält durch Thai-Kräuter und Sauerbraten-Aromen eine völlig neue Geschmacksrichtung“, haben die Tester festgestellt.

Ebenfalls in der 2,5-Punkte-Kategorie aufgelistet sind das „Agata’s“ (Kirchfeldstraße 59), „Am Kai“ (Kaistraße 16) und das „Restaurant Setzkasten“ im Untergeschoss des Edeka-Marktes Zurheide im „The Crown“ (Berliner Allee 52). Letzteres überzeugt vor allem mit der Atmosphäre: „Abgeschirmt von Einkaufstrubel vergisst man in schick-edlem Ambiente das ungewohnte Setting im Keller und Laden.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf