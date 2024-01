2023 war für Düsseldorfs Stadtbüchereien ein Erfolgsjahr

Düsseldorf Die Stadtbüchereien in Düsseldorf durften sich 2023 über großen Zulauf freuen. Vor allem die Zentralbibliothek erlebte ein erfolgreiches Jahr.

2023 war für Düsseldorfs Stadtbüchereien ein echtes Erfolgsjahr. Nicht nur, weil die Zentralbibliothek am Konrad-Adenauer Platz nahe dem Düsseldorfer Hauptbahnhof im Oktober mit der Auszeichnung „Bibliothek des Jahres 2023“ prämiert wurde (NRZ berichtete), sondern auch, weil insgesamt 1,75 Millionen Besucherinnen und Besucher in die Büchereien im Stadtgebiet kamen.

Zentralbibliothek verdoppelt Besucherzahlen am neuen Standort

Wie die Stadt Düsseldorf mitteilte, zählte alleine die Zentralbibliothek im vergangenen Jahr über 1,25 Millionen Besucherinnen und Besucher. Damit wurden die Zahlen gegenüber dem alten Standort am Bertha-von-Suttner-Platz verdoppelt. Der besucherstärkste Tag war laut Stadt am Mittwoch, 27. Dezember, mit 5.734 Gästen. In die Stadtteilbüchereien kamen 2023 knapp 500.000 Besuchende. Nach Angaben der Stadt nutzten damit insgesamt 1,75 Millionen Menschen die Angebote in den Stadtbüchereien, dabei wurden über 14.000 Neuanmeldungen verbucht.

Allein in der Zentralbibliothek gab es im vergangenen Jahr über 1500 Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen, zudem fanden in der Zentralbibliothek 19 Hochzeiten statt. In den Stadtteilbüchereien wurden 2023 über 400 Veranstaltungen angeboten, teilte die Stadt weiter mit.

Online-Leihe war sehr beliebt

Zu den beliebtesten Büchern und Ausleihtiteln zählten laut Stadtangaben die Romane „Elternabend“ von Sebastian Fitzek, „Zwischen Welten“ von Juli Zeh und „Eine Frage der Chemie“ von Bonnie Garmus der Renner. Besonders beliebte Hörbücher waren „Atlas – Die Geschichte von Pa Salt“ von Lucinda Riley und Harry Whittaker, „Bei euch ist es immer so unheimlich still“ von Alena Schröder und „Meine vier Leben“ von Herbert Rubinstein.

In der Online-Leihe standen „Kingsbridge – Der Morgen einer neuen Zeit“ von Ken Follett bei den eBook Romanen und „Die Känguru-Chroniken“ von Marc-Uwe Kling bei den eAudios hoch im Kurs. In dem Online Angebot „PressReader“ wurden über die Stadtbüchereien im vergangenen Jahr 570.000 Zeitungs- und Zeitschriftenexemplare gelesen, das entspricht einer Steigerung von 76 Prozent gegenüber 2022, so die Stadt weiter. Der digitale Pressekiosk bietet über 7000 Zeitungen und Zeitschriften aus 100 Ländern in 60 Sprachen an.





Norbert Kamp, Direktor der Stadtbüchereien Düsseldorf, zieht daher eine positive Bilanz: „Das Team der Stadtbüchereien Düsseldorf hat in den letzten Jahren viel ausprobiert, viel auf die Beine gestellt und 2023 dafür tolle Auszeichnungen bekommen. Diese sind für uns alle nicht nur Höhepunkte unserer Arbeit, sondern viel mehr ein Ansporn, noch mehr auszuprobieren, unsere Stadtbüchereien weiterzuentwickeln, zu verändern und voranzubringen.“

